Они прошли "Батаклан"

Этого процесса во Франции ждали почти 6 лет: в Париже начался суд по серии скоординированных терактов 13 ноября 2015 года. Тогда от пуль и взрывов в столице погибли 130 человек, большинство жертв пришлось на захваченный террористами театр "Батаклан". Наши собеседники в тот вечер были там на рок-концерте.

Стефан считает, что должен жить и за тех, кому не повезло выбраться из этой бойни. "Думаю, мы обязаны сохранять позитивный настрой, двигаться вперед во имя тех, кому не повезло в тот вечер, кто погиб. Они оставили нам такое вот наследство - держаться рядом. И еще один важный аспект: нам очень не хочется. чтобы террористы победили".

В тот вечер в "Батаклане" были ранены сотни людей - физически и психологически. На восстановление ушли годы, но и сегодня страшные воспоминания возвращаются

"Я стоял у бара и оттуда смотрел концерт, - рассказывает Франк. - Я видел, как начали стрелять, видел, как один из стрелков стал целиться в меня. И я побежал".

Исполнители терактов в Париже убиты, перед судом предстанут подозреваемые в пособничестве. Франк готовится дать свидетельские показания: "Давая показания, я говорю: "Вот, смотрите, я здесь. Возможно, вы перевернули мою жизнь с ног на голову, но я по-прежнему человек и я не боюсь. Вы проиграли, вот что я хочу сказать".