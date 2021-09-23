"Надо идти": показания полицейского, прибывшего первым в "Батаклан"

"Надо идти" - на процессе по делу парижских терактов 13 ноября 2015 года заслушали показания первого полицейского, прибывшего в "Батаклан".

В тот вечер Кристоф Мольми, руководивший одним из столичных подразделений по борьбе с организованной преступностью, остановил машину недалеко от концертного зала в XI округе Парижа.

В радиоэфире царил хаос, рассказал он, одновременно поступали сообщения со стадиона и из нескольких кафе. В 21.47 кто-то сообщил о стрельбе в "Батаклане", его автомобиль оказался ближе всех.

"Перед нами была распашные двери, а за ними - неизвестность... Мы не знали конфигурации этого помещения; мы были уверены лишь в том, что в зале террористы, они убивают невинных людей и ждут нас во всеоружии. Я сказал напарнику: "Надо идти"... Кристоф Мольми полицейский, первым прибывший в "Батаклан"

"Я думаю, что всех особенно поразила смелость и героизм этого полицейского,- заявил после заседания Оливье Морис, один из адвокатов истцов. - Он принял решение вмешаться в происходящее, несмотря на огромный риск. Он не был достаточно вооружён, но принял решение войти в "Батаклан", рискуя своей жизнью и жизнью совего напарника. Благодаря их вмешательству, удалось спасти несколько человек. очевидно, что семьи выживших, которых я представляю, крайне ему благодарны"...

"Я хотел бы выразить мнение родителей пострадавших в "Батаклане", - добавляет другой адвокат Жан-Марк Делас, - их восхищение этим комиссаром полиции, как и всех остальных, кто слышали его выступление. Это - настоящий герой, причем, очень скромный. И это придает огромную силу его показаниям: он не выпячивает свою роль в случившемся, а говорит, что просто выполнил свой долг. Но то, что он сделал - исключительно"...

Первое, что увидел Кристоф Мольми в зале, были тела погибших - везде, куда ни посмотришь. Его потом многие месяцы будет преследовать мысль: "Как можно было убить столько людей за столь короткое время?"

В результате открытой полицейскими стрельбы по одному из террористов, тот привёл в действие взрывное устройство и погиб. В ходе штурма "Батаклана", который начался через 3 часа после прибытия на место Кристофа Мольми, двое других террористов были убиты. Жертвами захвата заложников в концертном зале на бульваре Вольтера стали 89 человек.