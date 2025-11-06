"Жуткое открытие", по словам местной полиции, было сделано в немецком Ханау в четверг вечером. На десятках автомобилей, а также на почтовых ящиках и стенах домов была намалёвана (предположительно кровью)свастика. Полиция обратилась к гражданам с просьбой предоставить информацию, если она у них имеется.

На данный момент в Ханау зарегистрировано почти 50 испачканных автомобилей. Первые из них обнаружили в среду вечером в районе Ламбой.

Первое сообщение поступило в полицию около 22:40. Впоследствии в ходе расследования в непосредственной близости от первого автомобиля полицейские обнаружили десятки других машин со свастикой.

На фотографиях в социальных сетях её можно увидеть на капоте нескольких автомобилей, хотя и в перевернутом виде. Пользователи задаются вопросом о происшествии и высказывают предположения.

Расследование: автомобили, очевидно, измазаны кровью

Полиция начала расследование. Специальный предварительный тест показал, что вещество, вероятно, является человеческой кровью. Откуда она взялась, пока неизвестно. Полицейские также пока не знают, пострадали ли в связи с этим люди.

Происхождение и намерения человека или людей, стоящих за этим, пока "совершенно неясны". Департамент уголовного розыска сейчас расследует случаи повреждения имущества и использования символики неконституционных организаций. Они также просят сообщать информацию по телефону 06181 100-123.

Омид Нурипур ("Зеленые"), вице-председатель бундестага, выразил свой ужас по поводу этого преступления.

"Я ошеломлен, - написал он на платформе X. - Этот удар прямо в сердце города Ханау, он вновь открывает раны, нанесенные правыми террористами пять лет назад. С этим надо разобраться как можно скорее".

19 февраля 2020 года правый экстремист совершил теракт в Ханау на почве расизма, в результате которого погибли 9 человек.