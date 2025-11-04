Суд Великобритании оправдал ультраправого активиста Томми Робинсона

Британский ультраправый активист Томми Робинсон, чье настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон, был признан невиновным в совершении преступления, связанного с терроризмом, после того как отказался сообщить полиции пин-код своего мобильного телефона во время остановки на границе.

Бывший лидер ультраправой Лиги английской обороны был остановлен полицией в июле 2024 года в туннеле под Ла-Маншем на юго-востоке Англии во время поездки в Бенидорм (Испания).

Робинсон был задержан на основании статьи 7 Закона о терроризме 2000 года, которая позволяет полиции допрашивать любого человека, проезжающего через порт Великобритании, "чтобы определить, может ли он быть вовлечен или причастен к совершению, подготовке или подстрекательству к актам терроризма".

Офицер заподозрил Робинсона из-за его поведения, дорогой машины, которую он вел, серебристого внедорожника Bentley Bentayga друга, и того факта, что он только купил билет на поездку в тот день, сообщили ранее прокуроры в Вестминстерском магистратском суде.

Полицейские попросили дать им пин-код для его iPhone, но он отказался, поскольку, по его словам, в нем содержались "журналистские материалы".

В своем вердикте, вынесенном во вторник, судья Сэм Гузи заявил, что полиция задержала Робинсона на основании его политических убеждений, а не подозрений в связи с терроризмом, и постановил, что задержание было незаконным.

"Я не могу выбросить из головы, что именно то, за что вы выступали, и ваши убеждения послужили основной причиной остановки", - сказал Гузи Робинсону.

Судья также раскритиковал сотрудников полиции, заявив, что они "совершенно не помнят" вопросов, которые задавали Робинсону во время 40-минутной остановки.

После вынесения решения Робинсон поблагодарил американского миллиардера Илона Маска, который, по его словам, оплатил его судебные издержки по этому делу.

"Почему американский бизнесмен борется за наше правосудие здесь и за нашу борьбу с обвинениями журналистов в терроризме?", - сказал Робинсон у здания суда.

Он также сказал, что доволен тем, что судья вынес "такое сильное решение, в котором все сказано как есть - я стал мишенью из-за своих политических убеждений".

Один из самых влиятельных ультраправых деятелей Великобритании, Робинсон регулярно выступает с заявлениями, которые многие называют исламофобскими, расистскими и уничижительными.

Маск недавно выступил по видеосвязи на антииммиграционном митинге, организованном Робинсоном в Лондоне.