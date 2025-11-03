Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Africanews
Землетрясение на севере Афганистана: десятки погибших и сотни пострадавших

В конце августа в Афганистане также произошло землетрясение Авторское право  Nava Jamshidi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Jeremiah Fisayo-Bambi & Euronews и AP
Опубликовано
В последние годы в Афганистане произошло несколько землетрясений, особенно в изолированных районах, что привело к перегрузке мегаресурсов страны и спасательных служб.

По меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,3 на севере Афганистана. Об этом заявили в минздраве страны. Юсаф Хаммад, представитель афганского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил, что большинство пострадавших получили незначительные ранения и были выписаны из больниц после оказания первой медицинской помощи.

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Мазари-Шариф с населением около 520 тысяч человек. По оценкам Геологической службы США, число жертв может возрасти до сотен. Отмечается, что землетрясение ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

В пострадавшие районы направлены спасатели

Министерство обороны заявило, что в пострадавших районах провинций Балх и Саманган приступили к работе поисково-спасательные бригады.

В Мазари-Шарифе, столице провинции Балх, как сообщается, землетрясение нанесло незначительный ущерб Голубой мечети - одной из главных святынь Афганистана. Возраст мечети насчитывает несколько веков. По словам местных властей, со стен упало несколько кирпичей, но мечеть осталась неповрежденной.

В последние годы Афганистан пережил несколько разрушительных землетрясений. Здания в этой стране, как правило, малоэтажные, в основном из бетона и кирпича, а дома в сельских и отдаленных районах построены из глинобитных кирпичей и дерева. Последние легко разрушаются даже от незначительных толчков.

В результате землетрясения, произошедшего 31 августа этого года недалеко от границы с Пакистаном, погибли 2200. А в октябре 2023 года землетрясение магнитудой 6,3 с мощными афтершоками унесло жизни не менее 4 000 человек, по данным администрации Талибана.

