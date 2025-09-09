Землетрясение в Афганистане: ООН призывает выделить чрезвычайные средства для помощи пострадавшим

До некоторых пострадавших районов можно добраться только на вертолете. В помощи нуждаются полмиллиона человек.
Организация Объединенных Наций обращается с призывом о выделении почти 140 миллионов долларов (119 миллионов евро) на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана.
Афганские власти заявили, что землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее 31 августа, и последовавшие за ним афтершоки унесли жизни более 2200 человек на гористом и труднопроходимом востоке страны.
В заявлении ООН говорится, что четырехмесячный план чрезвычайных мер на сумму 139,6 миллиона долларов позволит гуманитарным организациям оказать помощь 457 тысячам человек, пострадавшим в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар.
Более 3600 человек получили ранения, а медицинские учреждения с трудом справляются с оказанием помощи, в то время как более 6700 домов были повреждены или разрушены.
ООН заявила, что на данный момент ей удалось посетить только 49 из 411 пострадавших деревень из-за поврежденных дорог в труднопроходимой местности.
"Это момент, когда международное сообщество должно углубиться и проявить солидарность с населением, которое уже перенесло столько страданий", - говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Индрики Ратватте.
Приближение зимы означает, что усилия по оказанию помощи находятся в "гонке со временем", добавила Ратватте.
План ООН по ликвидации последствий землетрясения, который будет действовать до конца года, позволит группам помощи расширить операции, особенно в высокогорных районах, в преддверии зимы, говорится в заявлении ООН.
Призыв ООН прозвучал почти через неделю после того, как гуманитарные организации, работающие в наиболее пострадавших районах Афганистана, обратились к международному сообществу с призывом увеличить финансирование.
До сих пор лишь несколько стран выделили средства на оказание помощи после стихийного бедствия.
Европейский союз выделил 1 миллион евро в качестве гуманитарного финансирования и 130 тонн натуральной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших. Великобритания также выделила 1 миллион фунтов стерлингов (1,15 миллиона евро).
Эта помощь должна была быть передана непосредственно организациям, работающим на местах, а не правительству талибов, которое большинство западных стран не признает.