Землетрясение в Афганистане: ООН призывает выделить чрезвычайные средства для помощи пострадавшим

Организация Объединенных Наций обращается с призывом о выделении почти 140 миллионов долларов (119 миллионов евро) на оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Афганские власти заявили, что землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее 31 августа, и последовавшие за ним афтершоки унесли жизни более 2200 человек на гористом и труднопроходимом востоке страны.

Добраться до некоторых пострадавших районов можно добраться только на вертолете.

В заявлении ООН говорится, что четырехмесячный план чрезвычайных мер на сумму 139,6 миллиона долларов позволит гуманитарным организациям оказать помощь 457 тысячам человек, пострадавшим в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар.

Жители окрестных городов пытаются добраться до пострадавшего от землетрясения района, чтобы помочь пострадавшим после мощного землетрясения на востоке Афганистана, 2 сентября 2025 г. AP Photo

Более 3600 человек получили ранения, а медицинские учреждения с трудом справляются с оказанием помощи, в то время как более 6700 домов были повреждены или разрушены.

ООН заявила, что на данный момент ей удалось посетить только 49 из 411 пострадавших деревень из-за поврежденных дорог в труднопроходимой местности.

"Это момент, когда международное сообщество должно углубиться и проявить солидарность с населением, которое уже перенесло столько страданий", - говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Индрики Ратватте.

Приближение зимы означает, что усилия по оказанию помощи находятся в "гонке со временем", добавила Ратватте.

Афганцы, пострадавшие от мощного землетрясения, лежат на кроватях в региональной больнице Нангархара в Джелалабаде, 3 сентября 2025 г. AP Photo

План ООН по ликвидации последствий землетрясения, который будет действовать до конца года, позволит группам помощи расширить операции, особенно в высокогорных районах, в преддверии зимы, говорится в заявлении ООН.

Призыв ООН прозвучал почти через неделю после того, как гуманитарные организации, работающие в наиболее пострадавших районах Афганистана, обратились к международному сообществу с призывом увеличить финансирование.

До сих пор лишь несколько стран выделили средства на оказание помощи после стихийного бедствия.

Европейский союз выделил 1 миллион евро в качестве гуманитарного финансирования и 130 тонн натуральной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших. Великобритания также выделила 1 миллион фунтов стерлингов (1,15 миллиона евро).

Эта помощь должна была быть передана непосредственно организациям, работающим на местах, а не правительству талибов, которое большинство западных стран не признает.