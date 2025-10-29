Болгария показала Еврокомиссии газовую вертикаль

Первая проверка пройдена: еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен вместе с министром энергетики Болгарии проконтролировал ход работ по прокладке Вертикального газового коридора. Болгария анонсировала проект в марте, ее партнеры - Греция, Румыния, Венгрия, Словакия, Украина и Молдавия.

Канал, по замыслу, заменит трубопроводный транзит российского газа через Украину для стран ЕС. При этом речь не идет о прокладке нового маршрута, а о перекомпоновке уже действующих та, чтобы соединить регазификационные терминалы Средиземного моря со странами Восточной Европы. "Я не хочу косвенно финансировать развязанную Путиным войну, - заявил во время визита в Болгарию Йоргенсен. - При этом нам важно убедиться, что страны-члены с новым коридором будут иметь гарантию безопасности поставок и низкие цены".

Ожидается, что по маршруту можно будет поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в год. Болгария вложила в проект почти 350 миллионов долларов, строительство участка на территории страны планируют завершить в конце 2026 года.