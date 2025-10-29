В Париже завершились судебные слушания о кибербуллинге Брижит Макрон

В Париже завершились судебные слушания по делу о кибербуллинге супруги президента Франции Брижит Макрон. Они продолжались два дня, на скамье подсудимых — десять человек.

Обвиняемые — восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет — обвиняются в сексистских и трансфобных домогательствах в связи с серией постов и видеороликов, утверждающих, что Брижит Макрон родилась "мужчиной" и на самом деле является ее братом Жаном-Мишелем Тронье.

Слухи впервые появились в 2017 году и с тех пор широко распространяются во Франции и за рубежом.

В ходе двухдневных слушаний большинство обвиняемых утверждали, что их посты имели юмористический характер или служили социальным комментарием. Многие поделились лишь одним или несколькими постами на небольшую группу подписчиков.

Один из первых, кто выступил в понедельник, — специалист по информационным технологиям, обвиняемый в публикации девяти твитов, — сказал, что его аккаунт был "крошечным", добавив: "Мы не думаем, что мадам Макрон читает наши твиты".

Он назвал свои сообщения "безобидными шутками", настаивая на том, что "все публичные фигуры получают тысячи комментариев каждый день".

Другой обвиняемый, Жером Ц., зачитал вслух пост, в котором говорилось о "педофилии" — намек на разницу в возрасте пары и на то, что Эммануэль Макрон впервые встретил Брижит, когда был студентом, а она была его учителем.

Вихрь сообщений

Орельен Пуарсон-Атлан, 41-летний работник сферы рекламы, более известный под именем Зои Саган в Твиттере, утверждал, что его сообщения подпадают под "право на сатиру", и заявил, что он стал объектом "обратного киберпреследования".

Его адвокат назвал судебное разбирательство "процессом о свободе слова" и "процессом, созданным для примера".

Государственный служащий из Соны-и-Луары сравнил его посты с сатирическим журналом Charlie Hebdo, а Бертран Ц., владелец парижской художественной галереи с более чем 100 000 подписчиков в соцсети X (бывший Twitter), утверждал, что он просто анализирует "факты и изображения".

"В том, что я пишу, нет ни вульгарности, ни насилия", — сказал он. Его аккаунт остается активным, и он продолжал писать о процессе во время слушаний.

Брижит Макрон, у которой нет аккаунта в соцсети Х, не присутствовала на суде, ее интересы представляли адвокаты. В заявлении, зачитанном в зале, она назвала нападки "одиозными" и заявила, что решила действовать из-за их "глубокого влияния на меня и тех, кто меня окружает".

Тифен Озьер, дочь Брижит Макрон, прибывает в зал суда, где проходят слушания по делу десяти человек, обвиняемых в кибербуллинге Брижит Макрон Christophe Ena/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Ее младшая дочь, адвокат Тифен Озьер, дала показания лично. Перед переполненным залом суда она рассказала, как ухудшилось психическое и физическое здоровье ее матери под воздействием постоянных оскорблений в интернете.

_"_Этот вихрь сообщений, который никогда не прекращается, оказывает все большее влияние на ее повседневную жизнь", — сказала Аузьер, добавив, что поначалу "недооценивала масштаб" нападок.

По ее словам, ее мать живет в страхе, что любая фотография или появление на публике могут быть искажены или высмеяны в интернете.

Она рассказала о том, как эти слухи повлияли на ее семью, заявив, что ее мать "не может игнорировать ужасы, которые о ней говорят", и утверждая, что Брижит Макрон читала многие твиты, даже с небольших аккаунтов.

Свобода слова не безгранична

Прокуроры выделили трех "подстрекателей" с крупными аккаунтами и семь "последователей" с меньшей аудиторией.

"Их могло быть гораздо больше", — отметил прокурор, признав, что некоторые аккаунты так и не были отслежены.

Прокуроры запросили условные тюремные сроки от трех до 12 месяцев и штрафы до 8 000 евро для девяти из десяти обвиняемых.

Самый суровый приговор был запрошен для Орельен Пуарсон-Атлан, или Зои Саган, который был квалифицирован как один из "зачинщиков" фейковых новостей.

Адвокаты Брижит Макрон потребовали 15 000 евро в качестве компенсации ущерба, утверждая, что "свобода выражения мнений не безгранична" и что "право на юмор не позволяет всего".

Команда Брижит Макрон также напомнила суду, что этот же слух является предметом отдельного иска о диффамации, поданного в США против ультраправого комментатора Кэндис Оуэнс, обвиняемой в том, что она усилила это утверждение в своей серии видео "Becoming Brigitte".

Адвокаты Брижит Макрон заявили, что она "оставляет за собой право на дальнейшие судебные действия" в связи с новыми сообщениями в сети.

Вердикт по парижскому делу ожидается 5 января 2026 года.