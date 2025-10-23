Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Дублине 23 человека арестованы в ходе антииммигрантских протестов

Ирландские полицейские стоят у отеля Citywest в Дублине, где в начале этой недели начались беспорядки.
By Euronews
Беспорядки в Дублине начались во вторник. Поводом стал случай сексуализированного насилия в отношении 10-летней девочки, которое произошло недалеко от отеля, где живут просители убежища.

23 человека были арестованы и двое полицейских получили ранения в результате беспорядков у отеля CityWest в Дублине, где проживают просители убежища.

Поводом для протестов стал случай сексуализированного насилия в отношении 10-летней девочки — оно произошло недалеко от отеля.

Во вторник 26-летний проситель убежища, имя которого не разглашается по законам Ирландии, предстал перед судом по обвинению в предполагаемом инциденте.

Ко вторнику выступления переросли в беспорядки.

По данным полиции, в среду вечером участники протестов бросали бутылки и кирпичи, а также запускали файеры в полицейских. Двое полицейских были доставлены в больницу: один получил удар бутылкой по голове, а другой — травму руки и плеча.

"В общественных беспорядках участвовали преимущественно молодые взрослые мужчины и подростки", — говорится в заявлении полиции.

Более 300 сотрудников полиции были задействованы в операциях по поддержанию порядка в течение вечера. Комиссар полиции Джастин Келли осудил беспорядки как "абсолютно неприемлемые".

"Это было насилие с целью нанести ущерб зданию CityWest и запугать находящихся в нем людей. Я твердо уверен, что эти лица будут установлены и предстанут перед судом", — подчеркнул он.

Выступая в парламенте в среду, ирландский премьер-министр Михол Мартин похвалил полицию за "храбрость, мужество и профессионализм", проявленные в ответ на "очень серьезную и тяжелую ситуацию".

"Полицейские — выходцы из нашего общества. Они призваны защищать всех нас. Невозможно поверить, что эти люди могут высказывать такие гнусные оскорбления, а затем нападать на них в очень серьезной форме", — сказал он.

Протестующие заявляют, что будут продолжать демонстрации до тех пор, пока не будут проведены реформы в иммиграционной политике страны.

