Кибератака на МВД Франции: власти начали расследование

"Несколько дней назад мы стали объектом злонамеренного вторжения", — заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью телеканалу franceinfo в среду утром. Ведется судебное расследование_,_ "чтобы быстро найти виновного" в кибератаке, сказал он.

Вторжение было совершено через "некоторые профессиональные ящики [электронной] почты, [чтобы] восстановить коды доступа".

Министр пояснил, что хакер "смог получить доступ к ряду важных файлов", в частности, к Системе обработки уголовных данных (TAJ) и Списку разыскиваемых лиц (FRP). "Мы пока не знаем масштабов взлома, не знаем, что именно было извлечено: на сегодняшний день из системы, возможно, удалено несколько десятков файлов", — добавил Лоран Нуньес.

Он также отметил, что "абсолютно не может сказать, поставит ли это под угрозу расследования или нет", но подчеркнул, что "это не угрожает жизни наших соотечественников". Никаких требований о выкупе не поступало, заверил министр.

"По неосторожности"

По словам министра, хакерская атака стала возможной "по неосторожности, [...] несмотря на все правила благоразумия, о которых мы регулярно напоминаем. [...] Достаточно лишь нескольких человек, которые не соблюдают эти правила".

Несколько дней назад "человек или группа людей" получили доступ к компьютерным системам министерства "на несколько дней", используя "электронные почтовые ящики" сотрудников, которых в общей сложности насчитывается почти 300 000 человек.

На прошлой неделе телеканал BFMTV сообщил, что Министерство внутренних дел Франции обнаружило подозрительную активность, направленную на его серверы электронной почты. Затем группа хакеров заявила — без предоставления доказательств — что получила доступ к данным более чем 16 миллионов человек из полицейских файлов.

"Это ложь. Мы также передали дело в CNIL, Национальную комиссию по информатике и свободам, как и положено по закону. А затем по моему запросу было проведено административное расследование, над которым мы сейчас работаем", — сказал министр.

Расследованием занимается Управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC).