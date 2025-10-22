Митинг в Риме в поддержку свободы прессы

"Демонстрация без флага", созванная Движением 5 звезд, состоялась во вторник на площади Санти Апостоли в Риме после нападения на Сигфридо Рануччи, лицо программы Report, которого в последние дни запугивали за его журналистские расследования. В тот же день в Европейском парламенте в Страсбурге прошел семинар, посвященный Премии Дафны Каруаны Галиции , в котором приняли участие Роберто Савиано и сам Сигфридо Рануччи, выступивший затем на сцене в Риме.

"После сегодняшнего дня ни один журналист больше не будет чувствовать себя одиноким"

"Свобода прессы, - сказал Рануччи со сцены в окружении своей команды, - означает борьбу за создание лучшего мира для будущих поколений. Если они думают, что остановят "Репортаж" , то добьются обратного эффекта. Мы прикоснулись к центрам власти, которые не любят, когда их беспокоят".

Останавливаясь, чтобы пообщаться с коллегами-журналистами, он напомнил, что в Италии самое большое количество журналистов, которым угрожают, в Европе , и вновь заявил о необходимости усиления защиты и реформы системы судопроизводства, которая ввела бы наказания за судебные процессы, возбужденные недобросовестно или с грубой халатностью. Рануччи также сказал, что еще не привык к такому количеству людей, но отметил роль, которую играют публичные собрания во имя свободы прессы.

"Это важное событие для всех, кто занимается этой работой, - подчеркнул Рануччи, - я верю, что после этой демонстрации ни один журналист больше не будет чувствовать себя одиноким".

Нападение на Рануччи сорвало покровы: пресса в Италии под угрозой

На митинге выступили многие представители мира журналистских расследований, а также известные лица, которые уже давно выступают на стороне свободной и независимой журналистики. Среди них Лирио Аббате, Марко Травалья и Рула Джебреаль.

Они осуждают кризисное состояние свободы информации в Италии, которая опустилась на 49-е место в глобальном рейтинге "Репортеров без границ". По их словам, хватит безрассудных судебных исков и политического вмешательства в работу государственной информационной службы.

На сцене также выступил Франческо Канчеллато, директор Fanpage.it.

"Пресса в Италии находится под угрозой по многим направлениям, - сказал Канчеллато, - эта атака словно сорвала покров. Ситуация накалена, и мы должны действовать".

Представители партии "Братья Италии" также были на площади

В отемонстрация без флага, в которой, помимо Джузеппе Конте, лидера "Движения 5 звезд", и секретаря Демократической партии Элли Шлейн, приняли участие и представители большинства, в том числе Лючио Малан, Галеаццо Биньями и Джованни Донзелли. Малан объяснил, что они тоже здесь, потому что, раз уж речь идёт о свободе прессы, то почему бы им и не прийти.