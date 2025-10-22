Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Митинг в Риме в поддержку свободы прессы

ranucci
ranucci Авторское право  Sigfrido Ranucci
Авторское право Sigfrido Ranucci
By Giorgia Orlandi
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В столице Италии, на площади Санти-Апостоли, во вторник прошел митинг в поддержку свободы прессы после нападения на Сигфридо Рануччи. В ней приняли участие многочисленные представители СМИ и политики.

"Демонстрация без флага", созванная Движением 5 звезд, состоялась во вторник на площади Санти Апостоли в Риме после нападения на Сигфридо Рануччи, лицо программы Report, которого в последние дни запугивали за его журналистские расследования. В тот же день в Европейском парламенте в Страсбурге прошел семинар, посвященный Премии Дафны Каруаны Галиции , в котором приняли участие Роберто Савиано и сам Сигфридо Рануччи, выступивший затем на сцене в Риме.

"После сегодняшнего дня ни один журналист больше не будет чувствовать себя одиноким"

"Свобода прессы, - сказал Рануччи со сцены в окружении своей команды, - означает борьбу за создание лучшего мира для будущих поколений. Если они думают, что остановят "Репортаж" , то добьются обратного эффекта. Мы прикоснулись к центрам власти, которые не любят, когда их беспокоят".

Останавливаясь, чтобы пообщаться с коллегами-журналистами, он напомнил, что в Италии самое большое количество журналистов, которым угрожают, в Европе , и вновь заявил о необходимости усиления защиты и реформы системы судопроизводства, которая ввела бы наказания за судебные процессы, возбужденные недобросовестно или с грубой халатностью. Рануччи также сказал, что еще не привык к такому количеству людей, но отметил роль, которую играют публичные собрания во имя свободы прессы.

"Это важное событие для всех, кто занимается этой работой, - подчеркнул Рануччи, - я верю, что после этой демонстрации ни один журналист больше не будет чувствовать себя одиноким".

Нападение на Рануччи сорвало покровы: пресса в Италии под угрозой

На митинге выступили многие представители мира журналистских расследований, а также известные лица, которые уже давно выступают на стороне свободной и независимой журналистики. Среди них Лирио Аббате, Марко Травалья и Рула Джебреаль.

Они осуждают кризисное состояние свободы информации в Италии, которая опустилась на 49-е место в глобальном рейтинге "Репортеров без границ". По их словам, хватит безрассудных судебных исков и политического вмешательства в работу государственной информационной службы.

На сцене также выступил Франческо Канчеллато, директор Fanpage.it.

"Пресса в Италии находится под угрозой по многим направлениям, - сказал Канчеллато, - эта атака словно сорвала покров. Ситуация накалена, и мы должны действовать".

Представители партии "Братья Италии" также были на площади

В отемонстрация без флага, в которой, помимо Джузеппе Конте, лидера "Движения 5 звезд", и секретаря Демократической партии Элли Шлейн, приняли участие и представители большинства, в том числе Лючио Малан, Галеаццо Биньями и Джованни Донзелли. Малан объяснил, что они тоже здесь, потому что, раз уж речь идёт о свободе прессы, то почему бы им и не прийти.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В Италии чуть не убили журналиста-расследователя, власти осудили атаку на СМИ

Сможет ли ЕС внедрить свой новый закон о свободе прессы?

Знаковый закон ЕС о СМИ вступает в силу и призван обеспечить защиту журналистов