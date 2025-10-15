Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Врачи без границ" закрывают центр экстренной помощи в столице Гаити

Медицинский персонал оперирует женщину в клинике организации "Врачи без границ" в районе Табарре в Порт-о-Пренсе, 8 мая 2025 года.
Медицинский персонал оперирует женщину в клинике организации "Врачи без границ" в районе Табарре в Порт-о-Пренсе, 8 мая 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

После убийства в 2021 году президента страны Жовенеля Мойсе на Гаити обострилась ситуация, и вооруженные банды контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренса.

РЕКЛАМА

Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила в среду, что продолжающееся насилие в столице Гаити вынудило ее навсегда закрыть свой центр неотложной помощи в Порт-о-Пренсе. Это, по ее словам, всегда было ключевым спасательным кругом в городе, на 90% контролируемом преступными группировками.

Более 60 % столичных медицинских учреждений, включая больницу Гаити, в настоящее время закрыты или не функционируют из-за всплеска насилия со стороны банд.

Центр экстренной помощи MSF в районе Турго был временно закрыт в марте после того, как вооруженные люди обстреляли четыре автомобиля организации, эвакуировавшие персонал. Некоторые сотрудники получили незначительные ранения.

"В здание уже несколько раз попадали шальные пули из-за его расположения вблизи зон боевых действий, поэтому возобновление работы было бы слишком опасным как для пациентов, так и для персонала", - сказал Жан-Марк Бике, глава миссии MSF на Гаити.

Мужчина ждет, когда ему окажут помощь в связи с пулевым ранением в отделении скорой помощи
Мужчина ждет, когда ему окажут помощь в связи с пулевым ранением в отделении скорой помощи организации AP Photo

Первоначально центр неотложной помощи был открыт в районе Мартиссан в 2006 году, но в 2021 году был вынужден переехать в Турго по соображениям безопасности.

С 2021 по март 2025 года центр обслужил более 100 000 пациентов.

По данным Организации Объединенных Наций, с января по июнь на Гаити было убито более 3100 человек и еще 1100 получили ранения.

По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), в среду в результате бандитских разборок на Гаити было перемещено рекордное число людей - 1,4 миллиона, что на 36 % больше, чем в конце 2024 года.

Почти две трети новых перемещенных лиц были зарегистрированы за пределами Порт-о-Пренса, особенно в центральном регионе Гаити.

Протестующий сидит на капоте автомобиля во время демонстрации с требованием принятия правительством мер против бандитизма в Порт-о-Пренсе, 20 февраля 2025 года.
Протестующий сидит на капоте автомобиля во время демонстрации с требованием принятия правительством мер против бандитизма в Порт-о-Пренсе, 20 февраля 2025 года. AP Photo

Тем временем количество временных убежищ увеличилось со 142 в декабре до 238 в этом году, сообщает МОМ.

Гаити страдает от всплеска бандитизма с тех пор, как в 2021 году был убит президент страны Жовенель Мойсе.

Вооруженные банды теперь контролируют большую часть Порт-о-Пренса, а прибытие многонациональных сил безопасности, поддерживаемых ООН, в июне прошлого года пока не оказало существенного влияния.

Согласно данным, опубликованным в январе Управлением ООН по правам человека, в прошлом году на Гаити было убито более 5600 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Освобождены 162 женщины, подвергавшиеся сексуальной эксплуатации преступной сетью в семи испанских провинциях

Из США в Сальвадор депортированы более 230 членов венесуэльских банд

Марселю грозит "мексиканизация": город в шоке после преступлений подростков-киллеров