"Врачи без границ" закрывают центр экстренной помощи в столице Гаити

РЕКЛАМА

Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила в среду, что продолжающееся насилие в столице Гаити вынудило ее навсегда закрыть свой центр неотложной помощи в Порт-о-Пренсе. Это, по ее словам, всегда было ключевым спасательным кругом в городе, на 90% контролируемом преступными группировками.

Более 60 % столичных медицинских учреждений, включая больницу Гаити, в настоящее время закрыты или не функционируют из-за всплеска насилия со стороны банд.

Центр экстренной помощи MSF в районе Турго был временно закрыт в марте после того, как вооруженные люди обстреляли четыре автомобиля организации, эвакуировавшие персонал. Некоторые сотрудники получили незначительные ранения.

"В здание уже несколько раз попадали шальные пули из-за его расположения вблизи зон боевых действий, поэтому возобновление работы было бы слишком опасным как для пациентов, так и для персонала", - сказал Жан-Марк Бике, глава миссии MSF на Гаити.

Мужчина ждет, когда ему окажут помощь в связи с пулевым ранением в отделении скорой помощи организации AP Photo

Первоначально центр неотложной помощи был открыт в районе Мартиссан в 2006 году, но в 2021 году был вынужден переехать в Турго по соображениям безопасности.

С 2021 по март 2025 года центр обслужил более 100 000 пациентов.

По данным Организации Объединенных Наций, с января по июнь на Гаити было убито более 3100 человек и еще 1100 получили ранения.

По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), в среду в результате бандитских разборок на Гаити было перемещено рекордное число людей - 1,4 миллиона, что на 36 % больше, чем в конце 2024 года.

Почти две трети новых перемещенных лиц были зарегистрированы за пределами Порт-о-Пренса, особенно в центральном регионе Гаити.

Протестующий сидит на капоте автомобиля во время демонстрации с требованием принятия правительством мер против бандитизма в Порт-о-Пренсе, 20 февраля 2025 года. AP Photo

Тем временем количество временных убежищ увеличилось со 142 в декабре до 238 в этом году, сообщает МОМ.

Гаити страдает от всплеска бандитизма с тех пор, как в 2021 году был убит президент страны Жовенель Мойсе.

Вооруженные банды теперь контролируют большую часть Порт-о-Пренса, а прибытие многонациональных сил безопасности, поддерживаемых ООН, в июне прошлого года пока не оказало существенного влияния.

Согласно данным, опубликованным в январе Управлением ООН по правам человека, в прошлом году на Гаити было убито более 5600 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году.