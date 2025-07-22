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Преступная сеть, занимавшаяся сексуальной эксплуатацией женщин в Испании, была ликвидирована в ходе масштабной операции, проведенной Национальной полицией, Гражданской гвардией и Таможенным надзором.

В результате рейдов, проведенных в семи испанских провинциях, были освобождены 162 женщины и задержаны 37 человек, девять из которых уже заключены под стражу, сообщила полиция во вторник.

Организация действовала через переоборудованные помещения, замаскированные под массажные центры, где жертв, в основном южноамериканского происхождения и находящихся в уязвимом положении, заставляли заниматься проституцией. Женщины были завербованы как в Испании, так и в странах своего происхождения, часто без разрешения на проживание или работу, что оставляло их на милость эксплуататоров.

Агенты провели 39 обысков в провинциях Валенсия, Аликанте, Кастельон, Барселона, Малага, Мурсия и Таррагона, в ходе которых, помимо освобождения жертв, они изъяли 141 000 евро наличными и три автомобиля. Также было изъято более 60 банковских счетов, недвижимость и компьютерное оборудование, связанное со счетами борделей.

Круглосуточный контроль и наблюдение

Условия жизни женщин были экстремальными: им разрешалось выходить на улицу только на два часа в день, и их запирали в комнатах, где они также обслуживали клиентов, часто теснясь на двухъярусных кроватях, или спали на тех же кроватях, которые использовались для оказания сексуальных услуг. В каждом доме были ответственные женщины, которые следили за порядком, взимали плату с клиентов, отвечали на телефонные звонки и, в некоторых случаях, предоставляли наркотики.

Ответственные за организацию установили в помещениях системы видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени следить как за жертвами, так и за проводимыми мероприятиями. Кроме того, женщин переводили из одного города в другой в зависимости от потребностей сети, которая начала выходить за пределы Валенсийского сообщества, все больше присутствуя в Каталонии, Мурсии и Андалусии.

В ходе расследования была выявлена сложная преступная структура, разделенная на три уровня: на вершине находились лидеры, связанные семейными или сентиментальными узами, владельцы или арендаторы недвижимости и основные бенефициары бизнеса. На втором уровне находились контролеры и инкассаторы, а на нижнем - управляющие помещениями, реформаторы, водители и распространители наркотиков.

В то же время Налоговое агентство через свой региональный отдел таможенного надзора в Валенсии начало расследование имущественного характера, направленное на отмывание денег. В ходе обысков были найдены блокноты с подробным учетом каждого помещения и компьютеры с финансовой документацией. Власти обнаружили движимое и недвижимое имущество и многочисленные банковские счета, связанные с подследственными, с целью их последующей конфискации.

Операция была начата благодаря трем жертвам, которым удалось бежать и предупредить власти о существовании этой сети торговли людьми. Их показания стали ключом к раскрытию организации, которая, прикрываясь законностью, управляла тайной системой проституции в нескольких местах по всей стране.