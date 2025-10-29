Масштабная облава на наркокартель в Рио-де-Жанейро: 64 человека убиты, десятки подозреваемых арестованы

В фавелах Рио-де-Жанейро в результате широкомасштабного полицейского рейда против наркоторговли и организованной преступности были убиты не менее 64 человек.

Вооруженная операция против картеля "Красная команда" (Comando Vermelho) в трущобах Комплексо-ду-Алемао и Комплексо-да-Пенья на севере города продолжалась 17 часов с участием агентов различных полицейских подразделений на вертолетах и спецназа на бронемашинах.

По меньшей мере 2500 сотрудников сил безопасности приняли участие в операции, чтобы исполнить почти 100 ордеров на арест. Скоординированные действия стали результатом годичного расследования деятельности преступной группировки, заявили в полиции.

По официальным данным, большинство убитых - члены банды, в числе погибших - четыре сотрудника гражданской и военной полиции, еще 15 стражей порядка получили ранения.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро сообщил, что 60 подозреваемых в совершении преступлений были "нейтрализованы" во время рейда, который он назвал крупнейшей подобной операцией в истории города.

Арестованы 80 подозреваемых в причастности к преступной деятельности, в том числе один из лидеров картеля, изъяты около 100 единиц огнестрельного оружия. Власти штата заявляют, что убитые "оказали сопротивление полиции".

Местные СМИ сообщают, что в ответ на рейд подозреваемые члены банды устроили стрельбу, перекрыли дороги на севере и юго-востоке Рио-де-Жанейро, а местные жители попали под перекрестный огонь.

По меньшей мере 70 автобусов были захвачены для использования в блокировке, что нанесло значительный ущерб, сообщила городская автобусная организация Rio Onibus.

Наркоторговцы ответили на масштабную облаву стрельбой и поджогом баррикад, а также сбрасывали гранаты с дронов. Многие пытались бежать из района.

Беспрецедентный рейд

Хотя полицейская операция вторника была похожа на предыдущие, ее масштаб был беспрецедентным, говорит Луис Флавио Сапори, социолог и эксперт по общественной безопасности из Папского католического университета Минас-Жерайс.

"Что отличается от сегодняшней операции, так это масштаб жертв. Это цифры войны", - сказал он.

По словам Сапори, подобные операции неэффективны, поскольку они не ловят организаторов, а нацелены на подчиненных, которых впоследствии можно заменить.

Тем временем правозащитный орган ООН заявил, что "ужасается" смертоносной полицейской операции, призвал к эффективному расследованию и напомнил властям об их обязательствах по международному праву прав человека.

Сесар Муньос, директор Human Rights Watch в Бразилии, назвал события вторника "огромной трагедией" и "катастрофой".

"Прокуратура должна начать собственное расследование и выяснить обстоятельства каждой смерти", - говорится в заявлении Муньоса.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как из двух фавел поднимается огонь и дым, а также слышны выстрелы.

Департамент образования города сообщил, что 46 школ в этих двух районах закрыты, а расположенный неподалеку Федеральный университет Рио-де-Жанейро отменил вечерние занятия и велел людям в кампусе искать укрытие.

При этом руководство штата Рио-де-Жанейро не согласовывало проведение рейда с федеральными властями.