Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Масштабная облава на наркокартель в Рио-де-Жанейро: 64 человека убиты, десятки подозреваемых арестованы

FILE - Полиция проводит операцию по борьбе с организованной преступностью в фавеле Маре Комплекс в Рио-де-Жанейро, Бразилия, понедельник, 9 октября 2023 года.
FILE - Полиция проводит операцию по борьбе с организованной преступностью в фавеле Маре Комплекс в Рио-де-Жанейро, Бразилия, понедельник, 9 октября 2023 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Власти штата заявили, что этот рейд стал крупнейшим в истории города.

В фавелах Рио-де-Жанейро в результате широкомасштабного полицейского рейда против наркоторговли и организованной преступности были убиты не менее 64 человек.

Вооруженная операция против картеля "Красная команда" (Comando Vermelho) в трущобах Комплексо-ду-Алемао и Комплексо-да-Пенья на севере города продолжалась 17 часов с участием агентов различных полицейских подразделений на вертолетах и спецназа на бронемашинах.

По меньшей мере 2500 сотрудников сил безопасности приняли участие в операции, чтобы исполнить почти 100 ордеров на арест. Скоординированные действия стали результатом годичного расследования деятельности преступной группировки, заявили в полиции.

По официальным данным, большинство убитых - члены банды, в числе погибших - четыре сотрудника гражданской и военной полиции, еще 15 стражей порядка получили ранения.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро сообщил, что 60 подозреваемых в совершении преступлений были "нейтрализованы" во время рейда, который он назвал крупнейшей подобной операцией в истории города.

Арестованы 80 подозреваемых в причастности к преступной деятельности, в том числе один из лидеров картеля, изъяты около 100 единиц огнестрельного оружия. Власти штата заявляют, что убитые "оказали сопротивление полиции".

Местные СМИ сообщают, что в ответ на рейд подозреваемые члены банды устроили стрельбу, перекрыли дороги на севере и юго-востоке Рио-де-Жанейро, а местные жители попали под перекрестный огонь.

По меньшей мере 70 автобусов были захвачены для использования в блокировке, что нанесло значительный ущерб, сообщила городская автобусная организация Rio Onibus.

Наркоторговцы ответили на масштабную облаву стрельбой и поджогом баррикад, а также сбрасывали гранаты с дронов. Многие пытались бежать из района.

Беспрецедентный рейд

Хотя полицейская операция вторника была похожа на предыдущие, ее масштаб был беспрецедентным, говорит Луис Флавио Сапори, социолог и эксперт по общественной безопасности из Папского католического университета Минас-Жерайс.

"Что отличается от сегодняшней операции, так это масштаб жертв. Это цифры войны", - сказал он.

По словам Сапори, подобные операции неэффективны, поскольку они не ловят организаторов, а нацелены на подчиненных, которых впоследствии можно заменить.

Тем временем правозащитный орган ООН заявил, что "ужасается" смертоносной полицейской операции, призвал к эффективному расследованию и напомнил властям об их обязательствах по международному праву прав человека.

Сесар Муньос, директор Human Rights Watch в Бразилии, назвал события вторника "огромной трагедией" и "катастрофой".

"Прокуратура должна начать собственное расследование и выяснить обстоятельства каждой смерти", - говорится в заявлении Муньоса.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как из двух фавел поднимается огонь и дым, а также слышны выстрелы.

Департамент образования города сообщил, что 46 школ в этих двух районах закрыты, а расположенный неподалеку Федеральный университет Рио-де-Жанейро отменил вечерние занятия и велел людям в кампусе искать укрытие.

При этом руководство штата Рио-де-Жанейро не согласовывало проведение рейда с федеральными властями.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"Врачи без границ" закрывают центр экстренной помощи в столице Гаити

Видео запечатлело удар молнии по сторонникам Болсонару в Бразилии

Бразилия отмечает День трёх королей парадом в фавелах Рио-де-Жанейро