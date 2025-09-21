Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Демонстрация против иммиграции в Гааге переросла в крупные столкновения с полицией

Полицейский автомобиль горит во время демонстрации ультраправых, которая переросла в насилие и хаос в Гааге, 20 сентября 2025 г.
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Протест против иммиграции в Гааге, в котором приняли участие сотни людей, перерос в беспорядки: его участники вступили в столкновения с полицией, подожгли автомобиль и разгромили офис одной из политических партий. Активистка, организовавшая акцию, рассчитывала, что она будет мирной

Субботняя антииммиграционная демонстрация в Гааге, в которой приняли участие сотни людей, переросла в крупные столкновения с полицией.

Участники беспорядков, многие из которых были одеты в черное и размахивали голландскими флагами и флагами ультраправых групп, бросали камни и бутылки в полицейских и подожгли одну из их патрульных машин. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу.

Протестующие также ненадолго перекрыли улицу и атаковали офис левоцентристской политической партии "Демократы 66", разбив несколько окон.

"Подонки. Держите свои руки подальше от политических партий, - написал лидер партии Роб Джеттен на странице X. - Если вы думаете, что сможете запугать нас, то вам не повезло. Мы никогда не позволим экстремистским бунтарям отнять нашу прекрасную страну".

"Шокирующие и странные кадры бесстыдного насилия в Гааге", - написал на сайте X временный премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, назвав нападения на полицию и офис "Д66" "совершенно неприемлемыми" и выразив уверенность, что полиция и прокуратура задержат и привлекут к ответственности виновных.

"Всегда есть место для демонстраций, но никогда - для насилия", - заключил он.

Сотни людей собрались у парка Маливельд после того, как молодая женщина, известная как "Els Rechts" ("Эльс Правая"), опубликовала в социальных сетях призыв протестовать против иммиграции и требовать ужесточения законов о предоставлении убежища.

После столкновений "Эльс Рехтс" быстро осудила вспыхнувшее насилие.

"Я предполагала, что люди придут на мирную демонстрацию, но, к сожалению, по какой-то причине все вышло совсем иначе", - написала она на странице X, добавив, что не стала бы организовывать демонстрацию, если бы знала ее исход.

29 октября в Нидерландах пройдут внеочередные выборы. Они были назначены после того, как правящее правительство страны распалось из-за разногласий по миграционной политике с лидером ультраправой "Партии свободы" Геертом Вилдерсом, отозвавшим своих министров.

Вилдерс, который отклонил приглашение выступить на демонстрации, осудил насилие как "неприемлемое".

