Сотни туристов спасены с Эвереста после сильной снежной бури

Жители деревни поднимаются на гору во время спасательных работ, чтобы добраться до сотен туристов, застрявших из-за сильного снегопада в туристических лагерях на склоне Эвереста, в воскресенье, 5 октября 2025 г.
Жители деревни поднимаются на гору во время спасательных работ, чтобы добраться до сотен туристов, застрявших из-за сильного снегопада в туристических лагерях на склоне Эвереста, в воскресенье, 5 октября 2025 г.
Авторское право AP Photo
By Euronews
Из-за снежной бури около 900 туристов, гидов и других работников, сопровождавших группу, оказались в субботу в сложных условиях на китайской стороне Эвереста.

Около 900 туристов, гидов и других работников во вторник добрались до безопасного места после того, как застряли на китайской стороне Эвереста из-за сильной снежной бури в выходные.

В общей сложности были спасены 580 туристов и более 300 гидов, пастухов яков и других работников. Об этом сообщают китайские государственные СМИ.

Около 350 туристов смогли спуститься к полудню по местному времени в понедельник, а остальные прибыли во вторник.

как сообщило агентство Синьхуа, у некоторых туристов было переохлаждение, и около дюжины из них были сопровождены к месту встречи со спасателями, которые принесли еду, медикаменты, обогреватели и кислород.

Снежная буря обрушилась на район в субботу вечером, перекрыв доступ к палаткам, где туристы остановились на высоте более 4900 метров.

Жители деревни поднимаются на гору во время спасательных работ, чтобы добраться до сотен туристов, оказавшихся в ловушке из-за сильного снегопада в туристических кемпингах на склоне Эвереста, воскресенье, 5 октября 2025 года.
Жители деревень поднимаются на гору во время спасательных работ, чтобы добраться до сотен туристов, застрявших из-за сильного снегопада в туристических кемпингах на склоне Эвереста, воскресенье, 5 октября 2025 года. AP Photo

Это произошло во время недельных каникул в Поднебесной, которые заканчиваются в среду. Многие китайцы путешествуют по стране и за рубежом во время праздника, который знаменует годовщину начала правления Коммунистической партии в Китае 1 октября 1949 года.

Живописная зона на горе Эверест в китайском регионе Тибет была временно закрыта на время проведения спасательных работ. Самая высокая в мире вершина высотой 8 850 метров находится на границе с Непалом.

