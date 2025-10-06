Со склонов Эвереста спасают сотни туристов

Из сотен туристов, застрявших в районе Эвереста из-за сильной метели, 350 благополучно спустились и находятся в безопасности. Еще двести человек по-прежнему остаются в зоне, где бушевала стихия. С туристами связались отряды спасателей, которые идут к ним на помощь.

К восточному склюну Эвереста множество людей направились в минувшие выходные. 4 октября на этот район Тибета обрушился мощный снегопад. Основные туристические маршруты завалило снегом, а видимость резко упала до менее одного метра. Туристам пришлось укрываться в палатках на высоте 4 900 метров над уровнем моря.

Расчищать снежные завалы спасателям помогали сотни местных жителей. Об этом ранее сообщило государственное издание Jimu News.

Эверест - высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. Высота Эвереста составляет 8 848,86 м над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ране.