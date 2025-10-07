Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Черноморские курорты Болгарии пострадали от аномальных дождей и наводнений

Последствия наводнения в Елените
Последствия наводнения в Елените Авторское право  Скриншот видео репортажа Euronews
Авторское право Скриншот видео репортажа Euronews
By Ирина Шелудкова & Euronews Болгария
Опубликовано
По последним данным, жертвами стали не менее трех человек. Курорт Елените закрыт.

Болгарский курорт Елените закрыт после того как на прошлой неделе аномальные дожди обрушились на черноморское побережье и привели к наводнениям. Власти Болгарии объявили режим ЧП в нескольких районах.

Съемочная группа Euronews Болгария посетила Елените. Местны житель рассказал журналистам: "Раньше такое случалось раз в семь лет. В 1999-м и 2006-м нам повезло избежать этого. Но на этот раз избежать не удалось. Я всего на десять минут опередил надвигающуюся на меня волну. Если бы моя жена не позвонила и не сказала, чтобы я забрал нашего ребенка из детского сада, меня могло бы не быть здесь сейчас".

Жертвами наводнений стали не менее трех человек. В некоторых районах из-за затопленных дорог остановлено движение общественного транспорта. Были закрыты школы, эвакуированы туристы и местные жители. Стихия затронула также другие курортные районы - Бургас, Несебр, Солнечный Берег и Приморско.

