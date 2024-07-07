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Генеральная уборка на Эвересте

История покорения и засорения Эвереста насчитывает более 70 лет
История покорения и засорения Эвереста насчитывает более 70 лет Авторское право Peak Promotion/AP
Авторское право Peak Promotion/AP
By Euronews
Опубликовано
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Власти Непала обязали альпинистов убирать за собой, но не все в силах нести собственный мусор вниз

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На Эвересте провели генеральную уборку: финансируемая правительством Непала команда несколько недель очищала склоны, в основном в районе базового лагеря. Они собрали 11 тонн мусора, но заявляют, что на полную очистку горы могут уйти многие годы — даже несмотря на то, что в последнее время ситуация меняется к лучшему.

Анг Бабу, шерп:

«Бо́льшая часть мусора — от старых экспедиций. От недавних — не так уж много, поскольку сегодня правила более строгие, установленные правительством и местными властями, и сами альпинисты ведут себя более ответственно».

Ещё десять лет назад правительство Непала обязало альпинистов собирать мусор и нести его с собой обратно. Но в экстремальных условиях не все готовы следовать требованию, поскольку сосредоточены на сохранении собственной жизни: восхождение на высочайшую вершину мира опасно для жизни, и погибшие тоже остаются на склонах. Участники команды обнаружили и отправили вниз останки пяти человек.

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