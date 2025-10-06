Меркель заявила, что Польша и страны Балтии помешали прямым контактам с Россией перед началом войны

Бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что в 2021 году Польша и страны Балтии выступили против прямых переговоров с Россией, а пандемия Covid-19 усугубила ситуацию с Украиной из-за отсутствия прямых контактов. Об этом она заявила в ходе визита в Венгрию в интервью местному интернет-изданию Partizán.

По словам Меркель, позиция Польши и Балтийских стран была вызвана опасениями, что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. Из этого бывший канцлер сделала вывод, что сближение с Россией провалилось, а значит, восточноевропейские страны в какой-то степени частично виноваты в российской военной агрессии против Украины.

Меркель заявила, что предложила новый формат диалога в 2021 году, который стабилизировал бы отношения с президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что Минское соглашение 2015 года было "далеко от совершенства", и его соблюдение российской стороной не было гарантировано.

Однако оно "успокоило" и без того напряженную ситуацию на несколько лет и дало Украине время. "Украина стала другой страной и смогла лучше защитить себя", - пояснила Меркель.

Поскольку последующая попытка диалога в 2021 году провалилась, ситуация могла бы обостриться. "Затем я покинула пост, и началась путинская агрессия", - сказала Меркель.

Она также пояснила, что невозможно точно сказать, что именно привело к началу войны. По мнению бывшего канцлера, пандемия коронавируса усложнила поддержание дипломатических отношений: например, личную встречу Путина и Меркель пришлось отменить. Это способствовало усилению отчуждения между Россией и Западом.

"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить различия во взглядах лицом к лицу, то вы не сможете найти новые компромиссы", - сказала Меркель. - "Те же результаты не могли быть достигнуты с помощью видеоконференций".

"Времена изменились, и теперь мы должны понять, как мы можем сделать себя способными к миру, действуя в качестве реального сдерживающего фактора и одновременно поддерживая Украину", - сказала Меркель.

Меркель также встретилась с премьер-министром Виктором Орбаном. Во время поездки она продвигает свою биографию. В интервью Меркель заявила, что не считает Орбана "троянским конем" в ЕС, и по ее мнению, он отстаивает экономические интересы своей страны.