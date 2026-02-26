Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
By Katarzyna Kubacka
Опубликовано
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с ежегодной речью о задачах внешней политики. В ней он заявил, что в Варшаве с беспокойством смотрят на изменения в политике Вашингтона, и призвал с осторожностью относиться к США, хотя и оставаясь их союзником.

"Мы были и остаемся верным союзником Америки, но мы не лохи", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ежегодном отчете о задачах внешней политики.

В нем он обрисовал свое видение отношений Варшавы и Вашингтона, напомнил о необходимости противостоять России и заявил, что Евросоюз находится в условиях кризиса.

"В десятый раз я представляю задачи польской дипломатии в качестве министра иностранных дел. Однако мне чужда рутина. Мы все осознаем опасность. Ситуация серьезная. Осознание опасности может парализовать или мобилизовать. Паралич — это не то, что мы можем себе позволить. Пассивность или надежда на других — это приглашение к эскалации", — начал Радослав Сикорский свой доклад.

О Евросоюзе в условиях кризиса

В своей речи польский министр упомянул, что угрозы европейскому обществу растут: как из-за дезинформации, так и из-за кризиса ценностей, на которых построен Евросоюз.

"История бросает нас в глубокую пропасть. Как сказал Жан Монне, Европа будет ковать себя в кризисах и станет суммой решений, принятых для решения этих кризисов. Мы уже наблюдаем акты диверсий и саботажа по всему континенту", — сказал Радослав Сикорский.

Он отметил, что в Польше уже случались поджоги и диверсии, а волна дезинформации в интернете усиливает ощущение хаоса.

"Министерство цифровых технологий сообщает, что в Польше ежедневно происходит от двух до трех тысяч кибератак. Подавляющее большинство из них удается отразить, но масштабы этого явления должны вызывать беспокойство", — подчеркнул министр.

Он также напомнил о кампании по дезинформации, которая за один день охватила восемь миллионов польских интернет-пользователей.

"Население Польши, от самых маленьких до самых пожилых, должно быть вооружено знаниями о том, как бороться с опасностями в интернете. Солидарность в противодействии дезинформации — это наш коллективный патриотический долг", — заявил Радослав Сикорский.

Он также упомянул о так называемом "теневом флоте" России, который позволяет Москве финансировать войну, а также угрожает морской инфраструктуре и окружающей среде.

"Мы признаем свободу судоходства. Но с соблюдением правил", — заявил министр, подчеркнув необходимость более тесного сотрудничества с союзниками и поддержки Молдовы и других стран, которым угрожают территориальные амбиции России.

"Армия Путина истекает кровью в Донбассе уже четыре года"

"В Украине до сих пор идет война, и Россия несет за это полную ответственность. [Президент России Владимир] Путин хочет не мира, а капитуляции. Я хотел бы напомнить вам, что еще в 1990-х годах Россия предоставила Украине гарантии безопасности", — заявил Радослав Сикорский.

Министр отметил, что на момент аннексии Крыма Украина по конституции была нейтральным государством.

"Всем тем, кто считает, что помогать Украине не нужно или не имеет смысла, я четко говорю: вы совершаете ошибку. Не хотите слушать меня? Послушайте одного из величайших авторитетов в области польской восточной политики Ежи Гедройца. Мы должны любой ценой сохранить независимость Украины, Литвы и Беларуси, потому что это в наших жизненных интересах", — сказал он.

В то же время министр отметил, что в случае войны защита фланга НАТО будет стоить в 24 раза дороже, чем весь польский оборонный бюджет.

По его словам, украинцы в Польше создали более 120 тысяч предприятий с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Украинцы, живущие в Польше, уже вносят свой вклад в развитие польской экономики. В 2024 году наш ВВП благодаря им увеличился почти на 100 млрд злотых", — подчеркнул он.

"Армия Путина уже четыре года истекает кровью в Донбассе. Россия приносит страдания, Польша — тепло, — добавил министр. — Только за первый год войны из страны бежало не менее 800 тысяч россиян. В результате санкций компании потеряли доступ к западным рынкам. На военные расходы уходит до 40% бюджета. Россия вовсе не выигрывает, как бы она ни говорила. Она потеряла еще одну из своих возможностей. Российский диктатор перепутал самолюбие с интересами страны", — сказал Радослав Сикорский.

"Там, где исчезают законы Бога и человека, в игру вступает закон джунглей"

"Международный порядок дрожит в своем основании. Там, где исчезают законы Бога и человека, в игру вступает закон джунглей", — предупредил министр в своей речи.

Он упомянул и о риске националистических амбиций: "Об этом мечтают некоторые националисты, но для Польши это было бы однозначно опасно. В мире, где все решают власть и деньги, нет места для настоящих союзов. Союзник может быть поглощен в любой момент".

В международном контексте он указал на кризисы в Судане, Камбодже и Сирии, согласившись с папой римским Львом XIV в том, что "затягивание войны — это страдание".

Радослав Сикорский также обратил внимание на глобальные климатические проблемы. Он подчеркнул, что международное сотрудничество — это не выбор, а необходимость. В то же время он отметил, что некоторые институты нуждаются в реформе, например, Совет Безопасности ООН, в котором чрезмерно представлена Западная Европа, а Африка, Латинская Америка и самая густонаселенная страна мира, Индия, не представлены на постоянной основе.

Он также затронул тему Кубы, подчеркнув поддержку Польши в ее переходе от диктатуры к демократии.

Отношения ЕС и США: "Мы были и остаемся верным союзником Америки, но мы не лохи"

Радослав Сикорский плавно перешел от кубинского ракетного кризиса к политике США, отметив, что польская общественность запуталась в этом вопросе. Он указал на недавние опросы, согласно которым 54% поляков считают США ненадежным союзником.

Он отметил, что членство в ЕС — не случайность. По его словам, быть частью Европы — это смысл жизни Польши, а те, кто хотел бы иметь слабый Союз или остаться без Польши, сначала "пытаются все испортить, а потом критикуют, что это не работает". Большинство британцев считают решение о выходе из ЕС ошибкой, особенно фермеры, привел он в пример брексит.

"Будьте осторожны со своими мечтами. Они могут стать реальностью", — сказал министр.

При этом он подчеркнул важность отношений с США. По его словам, Польша создает рабочие места в 15 штатах и может выступать в качестве регионального хаба для США.

"Безопасность Польши укрепляют две организации, в которых мы являемся образцовыми членами: Евросоюз и, прежде всего, НАТО", — подчеркнул он.

"Мы были и остаемся верным союзником Америки, но мы не лохи", — сказал Радослав Сикорский.

О сотрудничестве с Германией

В речи не обошлось и без критики оппозиции. Радослав Сикорский сослался на сильную антигерманскую риторику ультраправых и на тезисы о том, что Евросоюз наращивает "мощь Германии и ведет к предполагаемому доминированию Берлина над Брюсселем и Варшавой".

При этом он напомнил о фигуре президента Польской Республики в изгнании Эдварда Рачинского, который выступал за создание европейского экономического сообщества.

"Вы тоже будете обвинять графа Рачинского в измене? Это правда, что у нас есть спорные вопросы с Германией, как и со многими другими странами, но у нас больше общих интересов", — сказао министр.

Он также затронул вопросы безопасности: "Оппозиция утверждает, что инвестиции в польскую армию служат Берлину. Это неправда. В сентябре российские беспилотники атаковали не Берлин, а Люблин и Замосць. Неужели все 19 стран, которые потянулись к средствам программы, включая Францию, Финляндию и близкую вам Венгрию, хотят стать колониями Берлина? Должны же быть какие-то пределы одержимости. Эти инвестиции являются наиболее рациональным ответом на призывы Вашингтона и должны быть поняты по обе стороны Атлантики. Давайте не будем искать врагов там, где их нет".

"Меньше сектантства, больше сотрудничества" — призвал Радослав Сикорский в заключении речи.

