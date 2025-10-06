Египет. Израиль и ХАМАС начнут переговоры о прекращении боевых действий в Газе

Израиль и ХАМАС готовятся начать переговоры в Каире о плане Вашингтона по прекращению войны в секторе Газа и освобождению оставшихся в анклаве заложников.

Как сообщают израильские СМИ, делегация официальных лиц ХАМАС во главе с лидером экстремистской группировки Халилом аль-Хайей прибыла в Египет в воскресенье вечером. Делегация Израиля (ее возглавляет министр стратегических вопросов Рон Дермер) также отправилась в Египет накануне.

Президент США Дональд Трамп призвал все стороны быстро двигаться к соглашению. Чиновник, говоривший с Associated Press на условиях анонимности, сказал, что к переговорам также присоединится специальный посланник США Стив Уиткофф.

Участники акции протеста в Израиле ьребуют освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, и призывают к прекращению огня. 5 октября 2025 г. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Во вторник 7 октября исполняется два года с момента нападения ХАМАС на юг Израиля. Тогда погибли 1200 человек и 250 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа против ХАМАС.

По данным минздрава Газы, управляемого ХАМАС, в результате действий ЦАХАЛ погибли более 60 тысяч палестинцев. При этом ХАМАС не делает различий между жертвами среди мирного населения и боевиков.

На данный момент в плену у ХАМАС в Газе остаются около 48 заложников, причем около 20 из них, как считается, еще живы. В пятницу группировка заявила, что готова немедленно освободить всех заложников в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа, но отметила, что другие условия требуют "дальнейших консультаций".

План Трампа

План Трампа, представленный на прошлой неделе, предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после заключения соглашения и освобождение сотен палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

Членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы. Как указано в проекте, группировка не будет играть никакой роли на этой территории Газы. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы. Сектор будет управляться временным переходным правительством. Армия обороны Израиля постепенно выведет свои войска из палестинского анклава.

Новый план Тармпа подразумевает, что палестинцы могут оставаться в Газе. В проекте не говорится напрямую о создании палестинского государства, а лишь признается стремление палестинцев к созданию будущего государства.

Палестинские женщины пекут хлеб в глиняной печи в школе ООН, используемой в качестве приюта для перемещенных палестинцев. Хан-Юнис, 5 октября 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

В воскресенье в интервью Euronews премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на ХАМАС за частичное принятие плана Трампа, подчеркнув, что группировка должна безотлагательно принять все условия для достижения мира.

Трамп, однако, занял другую позицию: его администрация расценила пятничное заявление ХАМАС как победу. В посте на своей платформе Truth Social Трамп положительно отреагировал на заявление группировки.

"Судя по только что опубликованному заявлению ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному МИРУ", — написал Трамп. "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников!"

ХАМАС не готов сложить оружие

Между тем ряд региональных СМИ, ссылаясь на заявления представителей группировки, указывают, что ХАМАС не готов сдать оружие. Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщал, что ХАМАС уведомил посредников о готовности к разоружению.