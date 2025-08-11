Известный американский раввин подвергся нападению на митинге в Вене, но полиция его задержала

РЕКЛАМА

В результате последнего инцидента, который может подлить масла в огонь дискуссии о росте антисемитизма в Европе, известный американский раввин подвергся нападению на пропалестинском митинге в Вене в пятницу, а затем был доставлен в полицейский участок для допроса австрийскими полицейскими.

Раввин Шмули Ботеах, известный в США как "американский раввин", рассказал Euronews, что во время отдыха в Вене с женой он наткнулся на митинг и решил противостоять "исламистам, которые хотят убить евреев", которых он отличил от мусульманских верующих, которых он назвал "братьями".

На видео, размещенном Ботеахом в Интернете, видно, что во время жаркой перепалки его окружили демонстранты, один из них ударил его сзади по ноге, после чего другой схватил его за воротник рубашки.

На видео Ботеах призвал полицию арестовать этих людей, но вместо этого его окружили офицеры, чтобы задать ему вопросы. По словам Ботеаха, офицеры сказали ему: "Успокойтесь, или вас арестуют".

Тем не менее, его отвели в полицейский участок для установления личности и дальнейшего допроса, после чего он был "унижен и потрясен тем, что такое может произойти в 2025 году в Европе только за ношение кипы", рассказал он Euronews. По его словам, сотрудники полиции отказались представиться.

Для Ботеаха остается открытым вопрос, почему на допрос был доставлен именно он, а не все участники потасовки.

"Я не мог поверить, что сразу после того, как я просто стоял в Вене как еврей, никому не мешал и вдруг оказался под угрозой убийства просто за ношение кипы, мне теперь угрожает арест австрийской полицией", - объяснил раввин Ботеах в личном сообщении в Интернете.

Хотя раввин сказал полицейским, что до шаббата осталось мало времени, полицейские взяли у него заявление о том, что он вел себя "холодно и агрессивно" и утверждая, что это заявление о нападении. Но когда они увидели видеозаписи инцидента, подтвержденные свидетелями, Ботеах сказал, что офицеры признали его жертвой и заставили подписать заявление.

"В конце двухчасового рабочего дня офицер, который был излишне холоден и даже угрожал мне, пришел в комнату для допросов и стал теплее. Возможно, он погуглил обо мне. Я не знаю", - сказал Ботеах.

"Он объяснил, что тоже принадлежит к меньшинству, которое иммигрировало в Австрию. Он сказал, что понимает угрозу для еврейской общины. Мы с ним пожали друг другу руки. Но почему тогда они в течение нескольких часов обращались со мной как с потенциальным преступником", - спросил он.

Представитель австрийской полиции сообщил израильскому информационному агентству JNS в воскресенье, что "произошел кратковременный конфликт с участием одного человека" и что "полицейские, находившиеся на месте, предотвратили дальнейшую конфронтацию".

В настоящее время ведется расследование по подозрению в попытке нападения и порче имущества неизвестными лицами, пояснил представитель полиции. Арестов на собрании произведено не было, добавили они.

Антисемитизм в Европе растет

Ведущие европейские и международные организации уже несколько месяцев предупреждают о росте антисемитских настроений на континенте после начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе в октябре 2023 года.

Согласно отчету J7 Task Force Антидиффамационной лиги (ADL), опубликованному в мае, число случаев проявления антисемитизма с применением насилия возросло в семи странах с крупнейшими еврейскими общинами за пределами Израиля, в том числе во Франции, Германии и Великобритании.

В докладе говорится, что число нападений на еврейские школы, синагоги и предприятия, а также на отдельных людей значительно возросло, в некоторых случаях более чем в два раза в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

В Германии число антисемитских инцидентов выросло на 75% с 2021 по 2023 год, во Франции - на 185%, а в Великобритании - на 82%.

Согласно полицейской статистике, только в Германии в период с 1 января 2024 года по 7 октября 2024 года произошло 3200 преступлений на почве антисемитизма, говорится в докладе.

Другое исследование, проведенное в январе американской организацией ADL, показало, что около половины взрослого населения мира придерживается глубоко укоренившихся антисемитских взглядов, что вдвое больше, чем десять лет назад.

В некоторых европейских странах до четырех пятых взрослого населения верят в такие утверждения, как то, что евреи контролируют средства массовой информации и бизнес, или несут ответственность за большинство войн.

Еще до войны антисемитизм был распространен на европейской земле. Согласно опросу, проведенному Агентством ЕС по основным правам до начала войны, 96% респондентов заявили, что сталкивались с антисемитизмом в Европе в период с января по июнь 2023 года.

Считающийся в американских СМИ "самым известным раввином в Америке", Ботеах назвал свое испытание в Европе предупреждением.

"Вена должна сделать выбор: Будет ли она городом Моцарта, Шуберта, Малера - или останется городом, где на улицах нападают на евреев и стоят статуи ненавистников евреев?" - сказал он, добавив, что обратился к своим "друзьям на самом высоком уровне американского правительства и кабинета Трампа", потому что "если Австрия позволит таким нападениям пройти без серьезных последствий, она пошлет четкий сигнал своей еврейской общине: вы предоставлены сами себе".

"В городе за городом, от Парижа до Лондона и Брюсселя, антиизраильские митинги превратились в открытые призывы к насилию против евреев", - пояснил он.

"Мир смотрит в сторону. Полиция отходит в сторону - или, как в моем случае, обращает свое подозрение на жертву", - заключил Ботеах.