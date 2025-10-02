Легендарный приматолог Джейн Гудолл скончалась в возрасте 91 года

Джейн Гудолл целует Тесс, самку шимпанзе, в заповеднике для шимпанзе Sweetwaters недалеко от Нанюки, к северу от Найроби, 6 декабря 1997 г. Авторское право  JEAN-MARC BOUJU/AP1997
By Euronews
Опубликовано
Благодаря Джейн Гудолл мир начал по-новому смотреть на ближайших родственников человека и эволюционные процессы.

Ушла из жизни Джейн Гудолл. Всемирно известный приматологию, антрополог и борец за права животных, скончалась в возрасте 91 года.

Неутомимая исследовательница провела годы, наблюдая за шимпанзе, их поведением и социальными связями. Будучи в Танзании Гудолл впервые засвидетельствовала, что шимпанзе могут использовать и модифицировать примитивные орудия для своих нужд.

Результаты ее работы были опубликованы в ведущих научных журналах. Благодаря Гудолл мир начал по-новому смотреть на ближайших родственников человека и эволюционные процессы.

Кэтрин Хобайтер, приматолог Сент-Эндрюсского университета: "Она давала имена шимпанзе, с которыми работала. Она говорила о них как о друзьях, об их отношениях, о семейной динамике, которая у них была. Именно благодаря ее работе мы узнали о шимпанзе и других приматах совершенно по-другому, приняв ее точку зрения".

Антрополог Джейн Гудолл (справа) с мужем Хьюго ван Лавиком за камерой, январь 1974 г.
Антрополог Джейн Гудолл (справа) с мужем Хьюго ван Лавиком за камерой, январь 1974 г.

В 1977 году исследовательница основала Институт Джейн Гудолл, который занимается изучением и защитой крупных приматов и их среды обитания. За свои достижения она была удостоена высших гражданских наград Великобритании, Франции, Японии и Танзании и назначена послом мира ООН. Гудолл опубликовала множество книг, в том числе ставший бестселлером мемуар "Книга надежды".

