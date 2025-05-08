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Трамп объявит о торговом соглашении с "большой и очень уважаемой страной"

Трамп объявит о договоре в четверг
Трамп объявит о договоре в четверг Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Ожидается, что президент США сообщит о договоре с Великобританией.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг объявит о рамочном торговом соглашении с "большой и очень уважаемой страной". Пресс-конференция в Белом доме состоится в 16 часов по центральноевопейскому времени.

Этот договор станет первым торговым соглашением для администрации Трампа с тех пор, как в прошлом месяце она ввела масштабные таможенные пошлины против своих международных партнеров.

В сообщении на сайте Truth Social, предваряющем объявление, Трамп не раскрыл подробностей.

"Завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция, посвященная крупному торговому соглашению с представителями большой и очень уважаемой страны. ПЕРВОЕ ИЗ МНОГИХ!!!", - заявил Трамп.

Британские и американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что Трамп объявит о рамочном торговом соглашении с Великобританией.

В среду в Вашингтон прибыли высокопоставленные британские чиновники по торговым переговорам.

Британские СМИ сообщают, что представители британского департамента бизнеса и торговли пытаются добиться подписания соглашения до запланированного на 19 мая саммита Великобритания-ЕС и до начала официальных переговоров с ЕС по отдельному европейскому соглашению.

"Премьер-министр всегда будет действовать в национальных интересах Британии - для рабочих, для бизнеса, для семей. США - незаменимый союзник как для нашей экономики, так и для национальной безопасности. Переговоры о заключении соглашения между нашими странами продолжаются быстрыми темпами, и премьер-министр сообщит о них позже сегодня", - заявили в канцелярии главы британского правительства Кира Стармера.

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