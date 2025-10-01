Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Португалии найден пропавший летом ребенок. Его спрятали в притон для наркоманов

Пиджей обнаружил ребенка, пропавшего в июле
Пиджей обнаружил ребенка, пропавшего в июле Авторское право  Polícia Judiciária
Авторское право Polícia Judiciária
By Rita Afonso
Опубликовано Последние обновления
10-летний мальчик два месяца жил с отцом в заброшенном доме без света, воды и еды. Мужчина-наркоман спрятал его там от матери.

В Португалии близ города Брага полиция обнаружила 10-летнего мальчика, пропавшего без вести в июле. Ребенка нашли, уточняют власти, "в пустующем доме без электричества и водопровода". Это место известно правоохранителям как адрес встреч наркоманов.

Выяснилось, что ребенок остался в Португалии с отцом, имевшим зависимость. Мать мальчика эмигрировала во Францию. Вернувшись домой в отпуск, она не обнаружила ни сына, ни отца. Оба оказались недоступны для связи, и власти, к которым обратилась женщина, заподозрили, что мужчина пытался скрыть местонахождение ребенка.

Поиски усилились с началом учебного года, когда мальчик не появился в школе. Ребенка нашли в заброшенном доме в городе Вила-Нова-де-Фамаликао. Там же находился его отец. Условия вокруг полиция описала как явно антисанитарные, ребенок был искусан насекомыми, голоден и одет в вещи отца.

По словам соседей, отец и сын жили в этом доме около двух месяцев. Власти проинформировали мать мальчика и доставили ребенка в больницу для обследования. По данным газеты Correio da Manhã, анализы выявили на его теле следы кокаина.

