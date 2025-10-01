Премьер-министр Грузии: "Путь к членству в ЕС остается устойчивым и необратимым"

РЕКЛАМА

В преддеверии выборов в местные органы власти, которые пройдут в Грузии 4 октября, премьер-министр правительства страны Ираклий Кобахидзе выступил в среду с инициативой подтвердить приверженность своего кабинета процессу вступления в ЕС.

В статье, написанной эксклюзивно для Euronews, Кобахидзе утверждает, что путь Грузии к членству в ЕС "остается устойчивым и необратимым", и что цель Тбилиси вступить в Евросоюз к 2030 году "реалистична и достижима" на основе реформ, проведенных его правительством к настоящему времени.

Грузинский лидер также воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть, что его правительство является ключевой фигурой в напряженных отношениях между Тбилиси и Европейским союзом, после того как обе стороны взяли паузу в переговорах о вступлении страны Южного Кавказа в ЕС.

"Я уверен, что в ближайшие годы подход к Грузии станет более справедливым и основанным на заслугах, отражая как проведенные нами реформы, так и достигнутый нами ощутимый прогресс", - заявил он в статье, опубликованной в среду Euronews.

Кобахидзе считает, что стратегическое значение Грузии быстро растет, и что страна выполняет все обязательства по Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года, но приостановил процесс подачи заявки на членство на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне 2024 года после принятия закона "Об иностранном влиянии", который блок считает авторитарным и вдохновленным Россией, на фоне массовых антиправительственных протестов в столице Тбилиси.

После победы на всеобщих выборах в октябре Кобахидзе объявил, что Грузия приостановит обсуждение своей заявки на вступление в ЕС до 2028 года из-за того, что премьер-министр назвал "шантажом и манипуляциями" со стороны некоторых политиков блока.

В ноябре в интервью Euronews Кобахидзе заявил, что мяч находится в суде Брюсселя, подчеркнув, что он по-прежнему "очень оптимистичен" в отношении того, что его страна получит членство в ЕС к 2030 году, назвав это ключевой стратегической целью для Грузии. С тех пор постепенная оттепель в отношениях между Грузией и ЕС открыла новый путь к активным переговорам.

В своей статье, опубликованной в среду в Euronews, грузинский премьер взял на себя инициативу подчеркнуть позицию своей страны по отношению к России, заявив, что "грузинский народ полностью осознает глубокую цену войны - 20 % нашей территории остается под российской оккупацией".

Затем Кобахидзе делает ключевое заявление о позиции своего правительства в этом вопросе ("Грузия остается непоколебимо приверженной мирному урегулированию, полностью признавая, что мир - единственный жизнеспособный путь вперед"), но в заключение четко дает понять: "Путь Грузии - европейский, мирный и принципиальный".

"Мы выполняем свою часть работы. Мы продолжаем упорно проводить реформы, выполнять свои обязательства и нацелены на достижение результатов. По мере углубления нашей демократии и расширения нашей стратегической роли мы ожидаем, что наши европейские партнеры увидят в Грузии страну, которая помогает формировать будущее Европы", - говорится в редакционной статье премьер-министра Грузии.

Грузия приближается к спорным местным выборам 4 октября, но фоне продолжающихся политических потрясений в стране.

Большая часть оппозиционных сил решила бойкотировать эти выборы, утверждая, что правящей партии "Грузинская мечта" не хватает легитимности для управления страной после последних всеобщих выборов.

В своей статье для Euronews премьер-министр Кобахидзе критикует своих оппонентов: "Некоторые политические силы, лишенные какого-либо видения, помимо конфронтации, пытаются превратить демократический процесс в инструмент дестабилизации".

Он утверждает, что доверие к партии "Грузинская мечта" продолжает расти, поскольку, по его словам, за последние 4 года Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в более широком европейском соседстве.

"Но демократия - это не только протест, но и результаты работы. А результаты работы нашего правительства очевидны: мы защищаем экономический рост, инвестируем в наш народ и сохраняем мир в сложном регионе", - утверждает грузинский лидер.