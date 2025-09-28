Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия после повторного введения санкций

В воскресенье иранские законодатели обсуждали, как реагировать на повторное введение санкций ООН в связи с ядерной программой Тегерана, которые вступили в силу в ночь на воскресенье. Один из парламентариев предположил, что страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Санкции предусматривают замораживание иранских активов за рубежом, прекращение оружейных сделок с Тегераном и наказание за любое развитие иранской программы баллистических ракет, а также другие меры.

Это произошло благодаря механизму, известному как "обратная реакция", включенному в ядерную сделку Ирана с мировыми державами в 2015 году, и произошло в то время, когда экономика Ирана уже переживает спад.

Курс иранского риала в настоящее время находится на рекордно низком уровне, что увеличивает стоимость продукты питания и предметы первой необходимости, делая повседневную жизнь еще более трудной для иранских семей. Цены на мясо, рис и другие основные продукты резко возросли.

Жители страны беспокоятся, что может начаться новый виток войны между Ираном и Израилем, а также, возможно, Соединенными Штатами, поскольку ядерные объекты, пострадавшие во время 12-дневной войны в июне, теперь, похоже, восстанавливаются.

Выступая перед членами Клуба юных журналистов, который связан с иранским государственным телевидением, законодатель Исмаил Коусари сказал, что парламент обсудит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Священнослужитель пересекает улицу Энкелаб-э-Эслами (Исламской революции) в Тегеране, Иран, суббота, 27 сентября 2025 г. Vahid Salemi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Парламент обсудит этот вопрос... и примет решение", - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли выход Ирана из договора продвижение к созданию бомбы, Коусари сказал: "Нет, это не означает этого. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно позже, и мы можем включить его в повестку дня, если потребуется".

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с предупреждением в адрес тех, кто будет соблюдать санкции ООН, когда парламент собрался в воскресенье.

Он также заверил три европейские страны, ответственные за повторное введение санкций (Францию, Германию и Великобританию), что Иран примет ответные меры.

"Мы заявляем, что если какая-либо страна захочет принять меры против Ирана на основании этих незаконных резолюций, она столкнется с серьезными ответными мерами со стороны Ирана. В отношении трех европейских стран, которые являются инициаторами этих незаконных действий, также будут приняты соответствующие действия", - сказал Галибаф.

30 дней назад Франция, Германия и Великобритания инициировали необходимые шаги против Ирана в связи с ограничением мониторинга его ядерной программы и тупиковой ситуацией на переговорах с Вашингтоном.

Три европейские страны заявили в воскресенье, что они "прилагали все усилия, чтобы не спровоцировать ответный удар", однако Иран "не разрешил инспекторам МАГАТЭ восстановить доступ к иранским ядерным объектам, а также не подготовил и не передал МАГАТЭ отчет о своих запасах высокообогащенного урана".

Женщина прикуривает сигарету в столовой в кафе в Тегеране, Иран, 27 сентября 2025 г. АР

Иран вышел из-под контроля Международного агентства по атомной энергии после июньской войны с Израилем, в ходе которой президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по основным ядерным объектам страны - Натанзу, Исфахану и Фордо.

Трамп заявил, что семь бомбардировщиков B-2 Stealth "уничтожили" ядерные объекты Ирана, отбросив амбициозный атомный проект на годы назад.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал высказывания Трампа "преувеличенными".

Страна по-прежнему располагает запасами урана, обогащенного до 60%, до оружейного уровня (90%) всего один шаг. Этих запасов вполне достаточно для изготовления нескольких атомных бомб, если Тегеран решит поспешить с созданием оружия.

Иран долгое время настаивал и продолжает настаивать на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя Запад и МАГАТЭ утверждают, что до 2003 года у Тегерана была организованная программа по созданию оружия.

"Eвротройка" также ставит под сомнение обоснованность заявлений Тегерана, подчеркивая, что Иран обогащает уран на таком уровне, на котором не работает ни одна другая мирная программа.