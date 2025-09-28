Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

12 часов обстрела: Украину атаковали сотни беспилотников и ракеты. Есть жертвы

Люди на месте жилого дома, разрушенного во время атаки российских войск в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г.
Люди на месте жилого дома, разрушенного во время атаки российских войск в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г. Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ночного российского обстрела в Киеве. Среди жертв - девочка 12 лет.

По меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, погибли и десятки ранены в результате российской атаки в ночь на воскресенье по территории Украины.

Всего, по словам президента Владимира Зеленского, Россией были запущены 500 дронов и 40 ракет. Использовались в том числе и "Кинжалы".

Спасатели работают на месте разрушения жилого дома, поврежденного в результате атаки России. Киев,, 28 сентября 2025 года.
Спасатели работают на месте разрушения жилого дома, поврежденного в результате атаки России. Киев,, 28 сентября 2025 года. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Основной удар пришелся по Киеву. Там, сообщает мэрия, пострадали семь кварталов. Украинские СМИ уточняют, что в Соломенском районе произошло попадание в здание Института кардиологии, АЗС, нежилые здания. Одна из наиболее пострадавших локаций - пятиэтажка на улице Гарматная, под завалами в ней погибла 12-летняя девочка.

Зеленский обвинил Кремль в преднамеренном нанесении ударов по гражданскому населению с целью нагнетания страха. Он также отметил, что России выгодно продолжать войну, пока она получает деньги за продажу энергоносителей. "Это мерзкое нападение произошло практически под занавес недели Генеральной Ассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей истинной позиции. Москва хочет продолжать воевать и убивать, и она заслуживает самого жесткого давления со стороны мира", - считает украинский лидер. А глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал случившееся "ярким примером военного преступления государства-террориста, России".

Люди разбирают завалы на месте жилых домов, поврежденных в результате нападения России в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 года.
Люди разбирают завалы на месте жилого дома, поврежденного в результате российской атаки в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Украина призвала союзников оказать активное давление на Москву, в том числе финансовое. Она также призвала мир прислушаться к плану президента США Дональда Трампа по принуждению России сесть за стол переговоров и прекратить полномасштабную агрессию, которая длится уже четвертый год. "Все, кто хочет мира, должны поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло", - отмечает президент Зеленский.

Тем временем министерство обороны России в своем телеграм-канале отчиталось о "массированном ударе", нанесенном "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов".

Украинская сторона сообщает, что обстрел в общей сложности длился 12 часов. Из-за "активности" российской авиации на территории Украины свои истребители в небо подняла Польша.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп заявил, что Украина может вернуть все свои территории

Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на идущие переговоры

Зеленский заявил, что гарантии безопасности США для Украины рассчитаны на 15 лет