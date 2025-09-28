12 часов обстрела: Украину атаковали сотни беспилотников и ракеты. Есть жертвы

По меньшей мере четыре человека, среди них ребенок, погибли и десятки ранены в результате российской атаки в ночь на воскресенье по территории Украины.

Всего, по словам президента Владимира Зеленского, Россией были запущены 500 дронов и 40 ракет. Использовались в том числе и "Кинжалы".

Спасатели работают на месте разрушения жилого дома, поврежденного в результате атаки России. Киев,, 28 сентября 2025 года. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Основной удар пришелся по Киеву. Там, сообщает мэрия, пострадали семь кварталов. Украинские СМИ уточняют, что в Соломенском районе произошло попадание в здание Института кардиологии, АЗС, нежилые здания. Одна из наиболее пострадавших локаций - пятиэтажка на улице Гарматная, под завалами в ней погибла 12-летняя девочка.

Зеленский обвинил Кремль в преднамеренном нанесении ударов по гражданскому населению с целью нагнетания страха. Он также отметил, что России выгодно продолжать войну, пока она получает деньги за продажу энергоносителей. "Это мерзкое нападение произошло практически под занавес недели Генеральной Ассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей истинной позиции. Москва хочет продолжать воевать и убивать, и она заслуживает самого жесткого давления со стороны мира", - считает украинский лидер. А глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал случившееся "ярким примером военного преступления государства-террориста, России".

Люди разбирают завалы на месте жилого дома, поврежденного в результате российской атаки в Киеве, Украина, воскресенье, 28 сентября 2025 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Украина призвала союзников оказать активное давление на Москву, в том числе финансовое. Она также призвала мир прислушаться к плану президента США Дональда Трампа по принуждению России сесть за стол переговоров и прекратить полномасштабную агрессию, которая длится уже четвертый год. "Все, кто хочет мира, должны поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло", - отмечает президент Зеленский.

Тем временем министерство обороны России в своем телеграм-канале отчиталось о "массированном ударе", нанесенном "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов".

Украинская сторона сообщает, что обстрел в общей сложности длился 12 часов. Из-за "активности" российской авиации на территории Украины свои истребители в небо подняла Польша.