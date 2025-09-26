Премьер Израиля боевикам ХАМАС: "Сложите оружие и освободите заложников немедленно"

РЕКЛАМА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился к заложникам, удерживаемым ХАМАС в Газе, сказав: "Мы вас не забыли".

Ранее в пятницу канцелярия премьер-министра объявила, что громкоговорители на израильской стороне границы будут транслировать речь Нетаньяху в Газу в рамках так называемых "информационных усилий".

"Мы не успокоимся, пока не вернем всех вас домой", - сказал Нетаньяху на иврите и английском, призывая ХАМАС "сложить оружие" и освободить заложников прямо сейчас.

"Израиль будет охотиться за вами", - предупредил Нетаньяху.

Война началась, когда 7 октября 2023 года боевики под руководством ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями, что Нетаньяху назвал актом "неописуемой дикости".

Делегаты покидают зал Генеральной Ассамблеи, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поднимается на трибуну, 26 сентября 2025 года AP Photo

ХАМАС взял в заложники 251 человека, а в настоящее время удерживает 48, из которых 20, по мнению Израиля, еще живы.

"Израиль борется с вами", - сказал Нетаньяху, ссылаясь на то, что он назвал ростом радикального исламизма в странах по всему миру.

Нетаньяху также продемонстрировал карту, на которой изображено то, что он назвал "проклятием иранской оси террора", заявив, что большая часть прокси Тегерана была уничтожена израильскими военными, приведя в пример ХАМАС, ливанскую "Хезболлу" и йеменских хутистов.

"Наши враги ненавидят всех нас", - сказал Нетаньяху, отрицая, что в Газе происходит геноцид, и заявив, что Израиль пропустил в сектор 2 миллиона тонн помощи.

Нетаньяху вошел в зал под бурные аплодисменты и одобрительные возгласы, что вызвало неоднократные призывы к порядку. Но десятки людей покинули зал, пока он шел к трибуне.

Без упоминания об аннексии Западного берега

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не позволит Израилю аннексировать оккупированный Западный берег реки Иордан, дав твердые заверения, что он заблокирует этот шаг, против которого решительно выступают арабские лидеры в регионе.

Отвечая на вопрос об израильских чиновниках, которые в последние недели говорят о том, что их правительство может взять под контроль по крайней мере некоторые части Западного берега, Трамп сказал прямо.

"Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег, - заявил он журналистам в Овальном кабинете, подписывая исполнительные распоряжения, не связанные с внешней политикой. - Я не позволю этого. Этого не произойдет".

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич держит в руках карту, на которой изображен проект строительства поселения E1, во время пресс-конференции вблизи поселения Маале-Адумим, 14 августа 2025 г. AP Photo

О возможности аннексии заговорили в Израиле в ответ на то, что ряд стран, включая ключевых союзников США, таких как Великобритания и Канада, приняли решение о признании палестинского государства.

Франция, Люксембург, Мальта, Монако, Андорра и Бельгия также признали палестинскую государственность на Генеральной Ассамблее в этом году.

Трамп сказал, что он говорил с Нетаньяху, и что он будет тверд в том, чтобы не допустить аннексии, добавив: "Этого было достаточно. Пора остановиться".

Трамп является убежденным сторонником Израиля, но при этом стремится стать посредником в прекращении боевых действий против ХАМАС в Газе.

Его комментарии в четверг стали редким случаем потенциального противодействия высшим должностным лицам Израиля.

Протесты против прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, 25 сентября 2025 г. AP Photo

Ранее в этом месяце Нетаньяху подписал соглашение о продвижении спорного плана по расширению поселений, который пересечет земли, которые, как надеялись палестинцы, станут основой будущего государства.

"Палестинского государства не будет, - заявил Нетаньяху во время посещения поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. - Это место принадлежит нам... Мы будем охранять наше наследие, нашу землю и нашу безопасность. Мы собираемся удвоить население города".

В августе Высший комитет планирования Израиля дал окончательное разрешение на реализацию проекта поселения E1 на оккупированном Западном берегу.

Этот план на открытом участке земли к востоку от Иерусалима рассматривался более двух десятилетий, но был заморожен под давлением США при предыдущих администрациях.

Дым стелется над городом Газа после израильского авиаудара, перемещенные палестинцы бегут из северной части Газы, 24 сентября, 2025 г. Anadolu

Израиль ведет масштабное военное наступление, пытаясь захватить город Газа, одновременно расширяя поселения на Западном берегу, что незаконно с точки зрения международного права.

Израильтяне захватили Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа в ходе Шестидневной войны 1967 года. Палестинцы хотят, чтобы все три территории образовали их будущее государство. Они, как и большая часть международного сообщества, считают, что аннексия практически сведет на нет любую оставшуюся возможность двухгосударственного решения, которое широко рассматривается на международном уровне как единственный способ урегулировать десятилетиями длившийся арабо-израильский конфликт.

Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник, что станет его четвертой поездкой в Вашингтон с начала второго срока Трампа в январе.