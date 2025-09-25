Стихийный мемориал Алексею Навальному в центре Будапешта восстановлен

Стихийный мемориал, установленный в центре Будапешта после смерти Алексея Навального, восстановлен. На прошлой неделе неизвестные убрали цветы, свечи и фотографии российского оппозиционера в районе Терезварош. Сразу после городские власти сообщили, что готовы установить здесь постоянный памятник.
Стихийный мемориал, установленный в центре Будапешта после смерти Алексея Навального, восстановлен.
На прошлой неделе неизвестные убрали цветы, свечи и фотографии российского оппозиционера с мемориальной площадки в районе Терезварош. Сразу после власти шестого столичного округа сообщили, что готовы рассмотреть перспективу возведения на этом месте постоянного памятника. Инициативу немедленно поддержал радоначальника Будапешта Гергели Карачони.
Стойкий критик президента Путина умер в российской колонии 16 февраля 2024 года. Вскоре после этого люди начали оставлять на заграждении на улице Андраши, в двух шагах от посольства РФ, цветы, свечи и фотографии Навального. Драматург Фружина Мадьяр и её друзья регулярно организовывали здесь акции памяти.
После исчезновения стихийного мемориала Фружина Мадьяр подала заявление в полицию. Она намерена добиваться поиска тех, кто осквернил мемориал, используя в том числе записи камер видеонаблюдения.
Посольство РФ со своей стороны заявляет, что история с возведением, а потом сносом мемориала - провокация "антироссийски настроенных лиц".