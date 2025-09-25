Стихийный мемориал Алексею Навальному в центре Будапешта восстановлен

РЕКЛАМА

Стихийный мемориал, установленный в центре Будапешта после смерти Алексея Навального, восстановлен.

На прошлой неделе неизвестные убрали цветы, свечи и фотографии российского оппозиционера с мемориальной площадки в районе Терезварош. Сразу после власти шестого столичного округа сообщили, что готовы рассмотреть перспективу возведения на этом месте постоянного памятника. Инициативу немедленно поддержал радоначальника Будапешта Гергели Карачони.

Стойкий критик президента Путина умер в российской колонии 16 февраля 2024 года. Вскоре после этого люди начали оставлять на заграждении на улице Андраши, в двух шагах от посольства РФ, цветы, свечи и фотографии Навального. Драматург Фружина Мадьяр и её друзья регулярно организовывали здесь акции памяти.

Люди всё время останавливаются здесь. Я стояла и видела, как подошли иностранцы и говорят: «Навальный, Навальный»... Люди останавливаются на некоторое время. Случившееся явно имеет политическую подоплеку и довольно серьёзную Фружина Мадьяр драматург, организатор акций памяти Алексея Навального

После исчезновения стихийного мемориала Фружина Мадьяр подала заявление в полицию. Она намерена добиваться поиска тех, кто осквернил мемориал, используя в том числе записи камер видеонаблюдения.

Посольство РФ со своей стороны заявляет, что история с возведением, а потом сносом мемориала - провокация "антироссийски настроенных лиц".