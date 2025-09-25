Венгерский эксперт: от нефти из РФ можно отказаться, но MOL не хочет терять прибыль

РЕКЛАМА

США готовы применить жёсткие санкции, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, но эти ограничения сработают только в том случае, если европейские государства перестанут покупать российскую нефть, заявил Дональд Трамп во вторник вечером на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вы должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы зря тратим очень много времени. Это должны понять все, поэтому я веду переговоры с европейскими лидерами, собравшимися здесь. Вероятно, они не рады тому, что слышат, но это единственное решение", - сказал Трамп, добавив в ответ на вопрос журналистов, что у него хорошие отношения с Виктором Орбаном, и он надеется, что сможет его убедить.

Однако, похоже, даже влияние Трампа здесь не поможет.

Министр иностранных дел Петер Сийярто вскоре после Генеральной Ассамблеи заявил, что "понимает американского президента", но Венгрия не откажется от российской нефти, так как только трубопровод "Дружба" может обеспечить стабильное энергоснабжение страны.

"От всего можно отказаться"

Однако, по мнению энергетического эксперта и бывшего заместителя государственного секретаря Аттилы Холоды, министр иностранных дел не прав.

Просто у нефти марки Urals такая большая ценовая выгода, что MOL не собирается закупать нефть по Трансадриатическому трубопроводу. Хотя это возможно, так как мощности порта и трубопровода достаточно.

"MOL ссылается на технические трудности, потому что не хочет отказываться от этой прибыли", - говорит Холода.

По его расчетам, Трансадриатический трубопровод способен поставлять 1,2 миллиона тонн в месяц на участке, ведущем в Венгрию и Словакию. Умножив это число на 12 месяцев, получаем максимальный импорт в 14 миллионов тонн.

Два НПЗ MOL никогда в жизни не перерабатывали 14 миллионов тонн нефти. Аттила Холода эксперт по энергетике

Петер Сийярто ответил эксперту в телеэфире.

"Во-первых, без правительственной ответственности я тоже мог бы легко говорить. Во-вторых, никто никогда не пробовал, что значит, когда трубопровод "Янаф" работает на сто процентов. Ни один трубопровод не может работать на сто процентов постоянно. Этот уважаемый эксперт должен знать, что каждый нефтепровод нужно останавливать на определенное время для проведения технического обслуживания", - сказал Сийярто.

По мнению Холоды, именно для таких случаев существуют резервуары. В Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев. Они уже использовались однажды, когда трубопровод "Дружба" вышел из строя.

Цена вопроса?

Таким образом, по мнению эксперты, снабжение страны нефтью не окажется под угрозой. Возможно, может возрасти стоимость коммунальных услуг? Венгерское правительство регулярно утверждает, что без российской нефти цены на топливо взлетят.

"Люди легко верят в страшилки, когда им говорят, что "если мы перестанем покупать российскую нефть, цена на топливо поднимется выше 1000 форинтов", - напоминает Холода. - Но никто из тех, кто это говорит, не задумывается: "Раз мы покупаем нефть у россиян дешево, ведь они в затруднительном положении, тогда почему у нас топливо не дешевле?" Оно не дешевле, потому что на этом рынке все продают по котировочной цене".

Более того, правительство Орбана не сможет использовать свое преимущество в предвыборной кампании, потому что, если они сильно снизят цену на бензин и дизельное топливо в надежде получить голоса, конкуренты MOL будут жаловаться в Брюссель, пока ЕС не запретит Венгрии покупать российскую нефть. Ведь это нарушило бы справедливую конкуренцию, указывает эксперт.

"В общем, если мы прекратим импорт российской нефти, это будет плохо для режима Путина и его военной машины, и еще хуже для MOL, а также для десятков компаний, которые участвуют в процессе закупок. Остановка будет ощутима для государственного бюджета из-за снижения налоговых поступлений, но большинство венгерских потребителей это особо не почувствуют. На заправках по-прежнему будет топливо, и не по 200 или 1000 форинтов", - резюмирует Холода.