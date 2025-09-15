Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Нетаньяху назвал удар по руководству ХАМАС в Катаре "законным"

Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио проводят совместную пресс-конференцию в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, понедельник, 15 сентября 2025 г.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Премьер обвинил осудивших Израиль представителей международного сообщества в "цинизме и лицемерии", сравнив удары по Дохе с операцией по ликвидации в Европе причастных к теракту на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

РЕКЛАМА

Премьер Израиля назвал атаку на штаб-квартиру ХАМАС в столице Катара Дохе "законной" и допустил возможность ударов по лидерам группировки, "где бы они не находились".

Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Марко Рубио, который посетил Израиль.

Биньямин Нетаньяху отметил, что Вашингтон по-прежнему стоит на стороне еврейского государства и подчеркнул, что нацелен на достижение прочного мира в Газе, уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. На сегодня, в плену у боевиков остаются 50 человек, как считается, 20 из них всё ещё живы.

Он также заверил, что наступательная операция Армии обороны Израиля, которая началась в анклаве в прошлом месяце, продолжится до установления над ним полного контроля.

По словам израильского лидера, ЦАХАЛ считает северный город одним из последних оплотов ХАМАС и намерен ликвидировать его оперативный потенциал.

В Газе проживают сотни тысяч палестинцев, которым Израиль приказал перебраться на юг.

Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио проводят совместную пресс-конференцию в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, понедельник, 15 сентября 2025 г.
Нетаньяху, не представив доказательств, также заявил, что боевики не дают мирным жителям покинуть город и "стреляют им в ноги". Но премьер уточнил, что несмотря на это, наступление продолжится.

По данным ХАМАС, с 11 августа, после того, как ЦАХАЛ начал операцию по захвату Газы, по меньшей мере 350 000 палестинцев покинули свои дома, 1600 жилых домов и 13 000 палаток были разрушены.

"Как бы нам ни хотелось, чтобы был найден мирный, дипломатический способ покончить с этим, и мы будем продолжать изучать этот вопрос и стремиться к этому, мы также должны быть готовы к тому, что этого не произойдёт", - сказал Рубио, назвав ХАМАС "террористами-варварами".

"В осуждении Израиля - цинизм и лицемерие"

"Вы можете бежать, вы можете прятаться, но мы вас поймаем", - таков, по словам Нетаньяху, был посыл Израиля, нанёсшего авиаудары по представительству ХАМАС в столице Катара. Многие представители международного сообщества выступили с осуждением этих действий.

Охарактеризовав их как "независимую операцию", израильский лидер ответил на критику не менее резко.

"В осуждении Израиля есть огромный цинизм и лицемерие", - сказал он. Далее он сослался на резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что ни одно государство не должно укрывать, финансировать или предоставлять убежище террористам.

Позднее Нетаньяху также сравнил удары по Дохе с операциями США в Афганистане и Пакистане, направленными против лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

"У вас не может быть суверенитета, когда вы фактически предоставляете террористам базу и место, где они могут заниматься своим ужасным ремеслом. Согласно международному праву, каждая страна имеет право защищать себя за пределами своих границ от тех, кто убивает её граждан", - пояснил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестикулирует во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме, понедельник, 15 сентября 2025 г.
Нетаньяху также упомянул израильские операции в Европе по ликвидации боевиков Организации освобождения Палестины (ООП), которые убили израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, отметив, что ни одна страна в то время не осудила Израиль за эту операцию.

"Мы делали это в ведущих европейских странах. Я не слышал громких криков о неправомерных действиях в отношении этих стран, хотя они не укрывали этих террористов, те просто были там. Они даже не укрывали их, в отличие от данного случая", - сказал он.

Рубио не стал прямо озвучивать позицию Вашингтона по этому поводу. Он заявил, что США намерены и дальше придерживаться политики сдерживания и не допустить разрастания войны в регионе.

Глава американской дипломатии тем не менее назвал Катар "большим союзником" США и призвал его не отказываться от одной из ведущих ролей в урегулировании конфликта в секторе Газа.

