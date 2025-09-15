Нетаньяху назвал удар по руководству ХАМАС в Катаре "законным"

РЕКЛАМА

Премьер Израиля назвал атаку на штаб-квартиру ХАМАС в столице Катара Дохе "законной" и допустил возможность ударов по лидерам группировки, "где бы они не находились".

Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Марко Рубио, который посетил Израиль.

Биньямин Нетаньяху отметил, что Вашингтон по-прежнему стоит на стороне еврейского государства и подчеркнул, что нацелен на достижение прочного мира в Газе, уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. На сегодня, в плену у боевиков остаются 50 человек, как считается, 20 из них всё ещё живы.

Он также заверил, что наступательная операция Армии обороны Израиля, которая началась в анклаве в прошлом месяце, продолжится до установления над ним полного контроля.

По словам израильского лидера, ЦАХАЛ считает северный город одним из последних оплотов ХАМАС и намерен ликвидировать его оперативный потенциал.

В Газе проживают сотни тысяч палестинцев, которым Израиль приказал перебраться на юг.

Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио проводят совместную пресс-конференцию в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, понедельник, 15 сентября 2025 г. Nathan Howard/AP

Нетаньяху, не представив доказательств, также заявил, что боевики не дают мирным жителям покинуть город и "стреляют им в ноги". Но премьер уточнил, что несмотря на это, наступление продолжится.

По данным ХАМАС, с 11 августа, после того, как ЦАХАЛ начал операцию по захвату Газы, по меньшей мере 350 000 палестинцев покинули свои дома, 1600 жилых домов и 13 000 палаток были разрушены.

"Как бы нам ни хотелось, чтобы был найден мирный, дипломатический способ покончить с этим, и мы будем продолжать изучать этот вопрос и стремиться к этому, мы также должны быть готовы к тому, что этого не произойдёт", - сказал Рубио, назвав ХАМАС "террористами-варварами".

"В осуждении Израиля - цинизм и лицемерие"

"Вы можете бежать, вы можете прятаться, но мы вас поймаем", - таков, по словам Нетаньяху, был посыл Израиля, нанёсшего авиаудары по представительству ХАМАС в столице Катара. Многие представители международного сообщества выступили с осуждением этих действий.

Охарактеризовав их как "независимую операцию", израильский лидер ответил на критику не менее резко.

"В осуждении Израиля есть огромный цинизм и лицемерие", - сказал он. Далее он сослался на резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что ни одно государство не должно укрывать, финансировать или предоставлять убежище террористам.

Позднее Нетаньяху также сравнил удары по Дохе с операциями США в Афганистане и Пакистане, направленными против лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

"У вас не может быть суверенитета, когда вы фактически предоставляете террористам базу и место, где они могут заниматься своим ужасным ремеслом. Согласно международному праву, каждая страна имеет право защищать себя за пределами своих границ от тех, кто убивает её граждан", - пояснил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестикулирует во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме, понедельник, 15 сентября 2025 г. Nathan Howard/AP

Нетаньяху также упомянул израильские операции в Европе по ликвидации боевиков Организации освобождения Палестины (ООП), которые убили израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, отметив, что ни одна страна в то время не осудила Израиль за эту операцию.

"Мы делали это в ведущих европейских странах. Я не слышал громких криков о неправомерных действиях в отношении этих стран, хотя они не укрывали этих террористов, те просто были там. Они даже не укрывали их, в отличие от данного случая", - сказал он.

Рубио не стал прямо озвучивать позицию Вашингтона по этому поводу. Он заявил, что США намерены и дальше придерживаться политики сдерживания и не допустить разрастания войны в регионе.

Глава американской дипломатии тем не менее назвал Катар "большим союзником" США и призвал его не отказываться от одной из ведущих ролей в урегулировании конфликта в секторе Газа.