На Кипре прошли учения EUNOMIA-6

Кадры учений EUNOMIA-6.
Кадры учений EUNOMIA-6. Авторское право  Пресс-служба и информационное бюро Кипра.
Авторское право Пресс-служба и информационное бюро Кипра.
By Ioannis Karagiorgas
В этом году координацию и планирование четырёхсторонних учений взяли на себя Кипр и Франция.

Кипр, Греция, Франция и Италия в течение недели проводили совместные военно-морские и военно-воздушные учения на юго-западе Кипра.

Манёвры "EUNOMIA-6" (с греческого "благозаконие" или "законопорядок") были спланированы и скоординированы в этом году Францией и Кипром. Они включали в себя отработку сценариев поисково-спасательных операций, а также противодействие асимметричным угрозам и кибератакам, говорится в пресс-релизе властей Республики Кипр.

Учения EUNOMIA-6.
Учения EUNOMIA-6. Пресс-служба и информационное бюро Кипра (PIO)

Вооружённые силы четырёх стран также провели зенитные и противолодочные операции, имитацию атак на цели с помощью истребителей и надводные стрельбы.

Четырёхсторонние учения в Восточном Средиземноморье проводятся ежегодно с целью улучшения координации между военно-морскими и военно-воздушными силами союзников на оперативном и тактическом уровнях.

Учения EUNOMIA-6.
Учения EUNOMIA-6. Пресс-служба и информационное бюро Кипра (PIO)

Кроме того, Греция, Кипр, Франция и Италия практически в ежедневном режиме сотрудничают в целях поддержания региональной стабильности и безопасности на море.

