Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет признать Антифа террористической организацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 апреля 2025 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 апреля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gábor Tanács
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В своей традиционной пятничной радиопередаче премьер-министр Венгрии поддержал президента США Дональда Трампа, ссылаясь на резонансный случай 2023 года, который, по мнению следственных органов, был совершен иностранными левыми активистами.

РЕКЛАМА

Орбана спросили о заявлении Дональда Трампа о том, что американский президент запретит Антифа.

"Я приветствую решение американского президента и инициирую, чтобы мы сделали то же самое в Венгрии, - ответил Орбан. - Антифа - это террористическая организация. Они приехали в Венгрию, избили мирных людей на улицах, некоторых избили до полусмерти, а затем отправились в Европейский парламент и оттуда поучают Венгрию о верховенстве закона и левых. Ну, поздравляю. Это невозможно. Я считаю, что в Венгрии также пришло время, чтобы такие организации, как Антифа, по примеру США мы тоже классифицировали как террористическую организацию".

Драка в Будапеште

В феврале 2023 года в Будапеште группа людей с масками на лицах напала и избила тех, кого они считали участниками мероприятия под названием "День чести", которое обычно посещают венгерские и немецкие ультраправые. (Мероприятие посвящено попытке прорыва немецкой армии и её союзников, венгерской армии, из окруженного русскими Будапешта в конце Второй мировой войны.) Произошло несколько действительно жестоких нападений, зафиксированных камерами наблюдения, но полиция никого не задержала непосредственно после преступления. Позже была арестована итальянская леворадикальная активистка Илария Салис в Будапеште, её арестовали и предъявили обвинения. Другого обвиняемого, немку Майю Т., впоследствии выдали Венгрии немецкие власти при спорных обстоятельствах, её суд продолжается. 8 других подозреваемых сдались в Германии, но их не выдали Венгрии.

Илария Салис была избрана депутатом Европарламента в 2024 году, поэтому венгерским властям пришлось её освободить, вопрос о снятии её иммунитета будет решаться 22 сентября комитетом Европарламента по правовым вопросам. На неё ссылался Орбан, когда говорил об ультралевой организации Антифа, критикующей Венгрию из Европарламента.

Судебные разбирательства против Антифа: отсутствие поддержки в Венгрии показательно

Салис и Майя Т., находящиеся под судом в Венгрии, яростно протестовали против условий их содержания под стражей, которые, правда, не отличаются от общепринятых в венгерских тюрьмах. Обе утверждали, что дело против них политически мотивировано, и отрицали свою вину. Венгерская редакция Euronews ранее обращалась к адвокату Майи Т. в Венгрии, но не получила ответа. Также венгерские НПО, которые обычно предоставляют юридическую помощь против злоупотреблений властей, ответили, что они не знают деталей дела и поэтому не комментируют. Тем не менее, неофициально чувствуется, что активные в других делах НПО не поддержали предполагаемых преступников из-за их очевидно насильственных действий и обоснованных венгерских обвинений.

По неподтвержденным сведениям, до того как Салис была избрана депутатом Европарламента, Джорджия Мелони также обращалась к Виктору Орбану, но не достигла видимых результатов. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал журналистам: "Я не могу комментировать решения других государств, но я не считаю Салис террористкой. Наши политические убеждения сильно различаются, против неё ведётся процесс, но я не думаю, что она террористка".

Управление общественным мнением

Действия Орбана против Антифа в Венгрии можно рассматривать как часть управления общественным мнением, поскольку правительство Орбана охотно импортирует культурные войны из США. Заметного левого, особенно ультралевого, активизма в Венгрии нет, и, как видно, единственный реальный случай насилия связан с иностранцами. Таким образом Виктор Орбан снова может встать на сторону американского президента Дональда Трампа, классифицируя несуществующую в Венгрии Антифа как террористическую организацию - хотя правовые рамки этого тоже неясны - в то время как он и его правительство игнорируют призывы Трампа и других республиканцев, чтобы члены НАТО отказались от российской нефти.

Контекст также включает в себя убийство Чарли Кирка, которое вызвало волну в Венгрии, Виктор Орбан и его соратники видят в этом новое доказательство насилия со стороны ультралевых - и в более широком смысле своих политических оппонентов. Всё это связано с кампанией, в которой самый крупный оппозиционный партия, правоцентристская Тисса, представлена как доказательство политического насилия из-за легально носимого одним из её ведущих политиков оружия. В эту программу вписывается и политическая позиция против ультралевой Антифа.

Не все виды политического насилия критикуются венгерским правительством: бывший президент Каталин Новак в 2023 году помиловала нескольких ранее осужденных ультраправых активистов, которые избивали людей и совершали взрывы в конце 2000-х годов. Новак позже была вынуждена уйти в отставку из-за помилования соучастника преступления по статье педофилия.

Поделиться статьей Комментарии

