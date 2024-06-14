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Илария Салис на свободе и может вернуться в Италию

Демонстранты в Риме 14 февраля 2024 года требуют освобождения Иларии Салис
Демонстранты в Риме 14 февраля 2024 года требуют освобождения Иларии Салис Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse
Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse
By Euronews
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Илария Салис провела более года в тюрьме и под домашним арестом в Венгрии по обвинению в нападении на ультраправых демонстрантов в Будапеште. В июне она была избрана депутатом Европейского парламента.

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Илария Салис на свободе, с неё снят электронный браслет, сообщают итальянские СМИ.

Адвокаты избранной в июне депутатом Европейского парламента 39-летней итальянки объявили, что их подзащитная получила постановление венгерского суда об освобождении из-под домашнего ареста.

Прошение об освобождении было подано на основании иммунитета, связанного с её статусом евродепутата. Салис была избрана в Европарламент от "Альянса зелёных и левых".

Сообщается, что Салис сможет вернуться в Италию к 17 июня и отметить в этот день на свободе своё 40-летие.

Женщина находилась сначала в предварительном заключении, а позже под домашним арестом по подозрению в нападении на участников неонацистской демонстрации в Будапеште. Ей грозило до 20 лет лишения свободы. Салис заявляла, что невиновна.

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