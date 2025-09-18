Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сентябрь – месяц разводов в Испании, почти в половине случаев всему виной храп

Развод
Развод Авторское право  Diseñado por Freepik
Авторское право Diseñado por Freepik
By Jesús Maturana
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

На сентябрь приходится 30 % бракоразводных процессов в Испании в этом году. Храп – главная причина расставаний после летних отпусков.

РЕКЛАМА

В 2024 году в Испании был зарегистрирован 82 991 развод, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году, согласно данным INE. Однако временное распределение не является однородным: на сентябрь приходится три из каждых 10 заявлений о разводе в году, что делает его самым критическим месяцем для испанских пар.

Андалусия, Каталония, Мадридское и Валенсийское сообщества возглавляют рейтинг разводов в 2024 году. Сеута, Риоха и Канарские острова превосходят их только в процентном соотношении на 1 000 жителей. Такой статистический рост числа разводов после летних отпусков объясняется как эмоциональной инерцией летнего периода, так и практической сложностью оформления разводов в июле и августе.

Больше всего специалистов удивляет конкретная причина разрыва: почти в 40% случаев в качестве причины конфликта указывается храп и апноэ без лечения. "Мы каждый день получаем свидетельства от людей, которые буквально спали на диване в отеле, в машине или даже в разных комнатах, путешествуя вдвоём", – говорит доктор Летиция Хуан, медицинский директор Института ночного апноэ и храпа.

Количество разводов в Испании в 2015-2024 годах
Количество разводов в Испании в 2015-2024 годах INE

Раздельный сон как последний шанс

Перед окончательным расставанием многие пары пробуют так называемый "развод во сне" (спят в разных комнатах, чтобы иметь возможность отдохнуть). В Испании этот вариант рассматривают 40%, причём Арагон лидирует по доле пар, уже спящих в отдельных кроватях (14%).

Исследование показало, что почти 43% миллениалов спят отдельно от своего партнёра, а 29% опрошенных Американской академией медицины сна сообщили, что спят в отдельных кроватях или спальнях, чтобы избежать недосыпа, вызванного храпом партнёра.

Проблема не знает границ: чилийское исследование показало, что 61% людей, чьи партнёры храпят, признают, что их сон и отдых нарушены, а 39% отмечают, что становятся очень раздраженными. В США и Канаде, по разным данным, храп является третьей причиной развода после неверности и финансовых проблем.

Расставания и разводы в Испании, 2024 год
Расставания и разводы в Испании, 2024 год INE

Решение лежит в медицинской плоскости

Семь из 10 людей с храпом (70%) не осознают, как это влияет на их партнёра, и обычно именно партнёр обращается к специалисту, иногда с аудиозаписями. "Плохой сон приводит к раздражительности, постоянным ссорам и огромным эмоциональным потерям. И если причина в храпе, то решение проще, чем кажется", – объясняет доктор Хуан.

Чтобы объективно оценить проблему, достаточно пройти респираторную полиграфию – тест, который позволяет определить причину храпа и его влияние на здоровье. Полученный результат определяет лечение, начиная с мер по гигиене сна и заканчивая устройствами для выдвижения челюсти. Совместный сон увеличивает количество прерываний сна в 1,5 раза по сравнению с раздельным сном, но правильное лечение может исправить эту ситуацию.

Лето не только не облегчает, но и усугубляет симптомы: вентиляторы и кондиционеры раздражают слизистую носа и глотки, сезонная аллергия, обезвоживание и более активное употребление алкоголя усиливают храп. С возвращением к обычному режима жизни плохой сон становится предметом ссор, а затем, если не принять меры, приводит к разрыву отношений, что и отражается в статистике за сентябрь.

