Сентябрь – месяц разводов в Испании, почти в половине случаев всему виной храп

В 2024 году в Испании был зарегистрирован 82 991 развод, что на 8,2% больше, чем в предыдущем году, согласно данным INE. Однако временное распределение не является однородным: на сентябрь приходится три из каждых 10 заявлений о разводе в году, что делает его самым критическим месяцем для испанских пар.

Андалусия, Каталония, Мадридское и Валенсийское сообщества возглавляют рейтинг разводов в 2024 году. Сеута, Риоха и Канарские острова превосходят их только в процентном соотношении на 1 000 жителей. Такой статистический рост числа разводов после летних отпусков объясняется как эмоциональной инерцией летнего периода, так и практической сложностью оформления разводов в июле и августе.

Больше всего специалистов удивляет конкретная причина разрыва: почти в 40% случаев в качестве причины конфликта указывается храп и апноэ без лечения. "Мы каждый день получаем свидетельства от людей, которые буквально спали на диване в отеле, в машине или даже в разных комнатах, путешествуя вдвоём", – говорит доктор Летиция Хуан, медицинский директор Института ночного апноэ и храпа.

Количество разводов в Испании в 2015-2024 годах INE

Раздельный сон как последний шанс

Перед окончательным расставанием многие пары пробуют так называемый "развод во сне" (спят в разных комнатах, чтобы иметь возможность отдохнуть). В Испании этот вариант рассматривают 40%, причём Арагон лидирует по доле пар, уже спящих в отдельных кроватях (14%).

Исследование показало, что почти 43% миллениалов спят отдельно от своего партнёра, а 29% опрошенных Американской академией медицины сна сообщили, что спят в отдельных кроватях или спальнях, чтобы избежать недосыпа, вызванного храпом партнёра.

Проблема не знает границ: чилийское исследование показало, что 61% людей, чьи партнёры храпят, признают, что их сон и отдых нарушены, а 39% отмечают, что становятся очень раздраженными. В США и Канаде, по разным данным, храп является третьей причиной развода после неверности и финансовых проблем.

Расставания и разводы в Испании, 2024 год INE

Решение лежит в медицинской плоскости

Семь из 10 людей с храпом (70%) не осознают, как это влияет на их партнёра, и обычно именно партнёр обращается к специалисту, иногда с аудиозаписями. "Плохой сон приводит к раздражительности, постоянным ссорам и огромным эмоциональным потерям. И если причина в храпе, то решение проще, чем кажется", – объясняет доктор Хуан.

Чтобы объективно оценить проблему, достаточно пройти респираторную полиграфию – тест, который позволяет определить причину храпа и его влияние на здоровье. Полученный результат определяет лечение, начиная с мер по гигиене сна и заканчивая устройствами для выдвижения челюсти. Совместный сон увеличивает количество прерываний сна в 1,5 раза по сравнению с раздельным сном, но правильное лечение может исправить эту ситуацию.

Лето не только не облегчает, но и усугубляет симптомы: вентиляторы и кондиционеры раздражают слизистую носа и глотки, сезонная аллергия, обезвоживание и более активное употребление алкоголя усиливают храп. С возвращением к обычному режима жизни плохой сон становится предметом ссор, а затем, если не принять меры, приводит к разрыву отношений, что и отражается в статистике за сентябрь.