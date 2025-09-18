Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Жертвами теракта на КПП Алленби стали двое израильтян. Нападавший находился в грузовике с гуманитарной помощью для Газы

Израильские солдаты на у КПП Алленби. Архив 2024 г.
Израильские солдаты на у КПП Алленби. Архив 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gabriele Barbati
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В результате теракта на КПП Алленби погибли двое израильтян. Мужчины скончались от полученных ранений. Нападаший убит израильскими военными.

РЕКЛАМА

Двое израильских мужчин в возрасте 20-ти и 60-ти лет стали жертвами теракта на КПП Алленби. По информации сил безопасности, нападавший не только открыл огонь, но и нанес ножевые ранения жертвам.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что вооруженный мужчина прибыл на КПП из Иордании на грузовике, перевозившем гуманитарную помощь в сектор Газа. "Силы безопасности нейтрализовали террориста на месте",- указали военные.

В ЦАХАЛ отметили, что войска прочесывают местность в поисках возможного сообщника нападавшего, и окружают близлежащий город Иерихон на Западном берегу Иордана.

Региональные СМИ сообщают, что власти Иордании приостановили работу пограничного перехода на границе с Израилем в связи с произошедшим. Ранее КПП был закрыт с израильской стороны.

Десять дней назад шесть человек были убиты боевиками на въезде в Иерусалим. В ХАМАС назвали теракт "героической операцией" и заявили, что она является "естественным ответом на преступления оккупантов и истребительную войну, которую они ведут против нашего народа". При этом ответственность за нападение радикальная группировка не взяла.

В прошлом году на КПП в Алленби в результате нападения погибли трое израильтян.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Израиль продолжают наступление на город Газа, число погибших растёт

Стрельба на въезде в Иерусалим: число погибших выросло до 6

Трое израильтян погибли в результате стрельбы на КПП между Иорданией и Западным берегом