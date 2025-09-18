Жертвами теракта на КПП Алленби стали двое израильтян. Нападавший находился в грузовике с гуманитарной помощью для Газы

РЕКЛАМА

Двое израильских мужчин в возрасте 20-ти и 60-ти лет стали жертвами теракта на КПП Алленби. По информации сил безопасности, нападавший не только открыл огонь, но и нанес ножевые ранения жертвам.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что вооруженный мужчина прибыл на КПП из Иордании на грузовике, перевозившем гуманитарную помощь в сектор Газа. "Силы безопасности нейтрализовали террориста на месте",- указали военные.

В ЦАХАЛ отметили, что войска прочесывают местность в поисках возможного сообщника нападавшего, и окружают близлежащий город Иерихон на Западном берегу Иордана.

Региональные СМИ сообщают, что власти Иордании приостановили работу пограничного перехода на границе с Израилем в связи с произошедшим. Ранее КПП был закрыт с израильской стороны.

Десять дней назад шесть человек были убиты боевиками на въезде в Иерусалим. В ХАМАС назвали теракт "героической операцией" и заявили, что она является "естественным ответом на преступления оккупантов и истребительную войну, которую они ведут против нашего народа". При этом ответственность за нападение радикальная группировка не взяла.

В прошлом году на КПП в Алленби в результате нападения погибли трое израильтян.