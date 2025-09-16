К моменту начала наземной операции Газу покинули около 370 тысяч палестинцев - ЦАХАЛ

РЕКЛАМА

Около 370 000 палестинцев покинули Газу к моменту начала масштабной операции ЦАХАЛ. Об этом заявили израильские военные на фоне начавшегося наземного наступления на город. Газа, как указывают в Израиле, является "оплотом" власти ХАМАС.

Палестинцы рассказали о мощных ударах по Газе во вторник утром. Из больниц поступили сообщения о по меньшей мере 69 погибших.

"Очень тяжелая ночь в Газе", - сказал доктор Мохамед Абу Сельмия, директор больницы "Шифа". "Бомбардировки не прекращались ни на минуту".

Тем временем, выступая перед военными командирами в Тель-Авиве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из приоритетных задач ЦАХАЛ является эвакуация всего мирного населения города.

"В настоящее время мы прилагаем усилия, чтобы открыть дополнительные маршруты для более быстрой эвакуации жителей Газы, чтобы отделить их от террористов, которых мы хотим атаковать", - заявил Нетаньяху.

Дым над сектором Газа после израильского удара. 16 сентября 2025 г. AP Photo

Город покидают десятки тысяч палестинцев. Одни уезжают из Газы на машинах, пытаясь увезти самое необходимое, другие выбираются из города пешком.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), партнеры ООН, отслеживающие перемещение людей в Газе, зафиксировали почти 70 тысяч перемещений на юг за последние несколько дней и около 150 тысяч – за последний месяц. Единственный доступный маршрут – дорога Аль-Рашид –перегружен.

"Город Газа является центральным пунктом военной и управленческой власти ХАМАС - их главным оплотом. ХАМАС превратил Газe в самый большой живой щит в истории", - заявил бригадный генерал Эфи Дефрин, представитель ЦАХАЛ. "Мы продолжаем призывать гражданских лиц удаляться от зон боевых действий в городе Газа, чтобы они могли добраться до более безопасных районов".

В последние недели ЦАХАЛ расширил гуманитарную деятельность в Газе, создав новую гуманитарную зону на юге. Эта зона обеспечивает более широкий доступ к продовольствию, воде, медицинской помощи и жилью.

Палестинцы бегут из северной части Газы на фоне израильских ударов. 16 сентября 2025 г. AP Photo

ЕС призывает Израиль прекратить наступление в Газе

Во вторник Европейский союз призвал Израиль прекратить наземное вторжение. Сообщество из 27 стран, похоже, намерено усилить давление на Израиль.

"Военное вмешательство приведет к еще большим разрушениям, еще большему количеству смертей и перемещений", - сказал Ануар Эль-Ануни, представитель Европейской комиссии. "Это также усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию, а также поставит под угрозу жизни заложников".

В среду глава внешнеполитического ведомства ЕС представит национальным представителям предложения по усилению давления на Израиль в связи с его военной кампанией.

Демонстранты держат плакаты с лицами заложников, удерживаемых в секторе Газа, во время акции протеста в Иерусалиме, 16 сентября 2025 года AP Photo

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет добиваться от стран ЕС одобрения новых санкций против ультраправых израильских экстремистов и частичной приостановки торгового соглашения с Израилем.

Она также заявила, что заморозит миллионы евро, выделенные Израилю исполнительной властью ЕС, что не потребует одобрения всех стран-членов.

Лондон назвал новое наступление ЦАХАЛ "безрассудным"

Тем временем британское правительство назвало новое наступление в Газе "совершенно безрассудным и ужасающим".

Министр иностранных дел Иветт Купер написала на сайте X, что нападение на город Газу "приведет лишь к еще большему кровопролитию, убийству еще большего числа невинных гражданских лиц и подвергнет опасности оставшихся заложников". Она добавила: "Нам нужно немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников, неограниченная гуманитарная помощь и путь к прочному миру".