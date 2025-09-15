Искусство под открытым небом: в Будапеште открылась выставка "провокационных" плакатов

РЕКЛАМА

В Будапеште в парке Бикаш открылась выставка социального плаката.

Она проходит под открытым небом, работает круглосуточно и без выходных, вход бесплатный.

Как говорят организаторы, формат выставки позволяет художникам напрямую общаться с публикой, используя визуальный язык рекламы и уличного искусства.

В этом году выставка проходит под вопросом "И это всё?", что отражает широкое недовольство нынешним положением дел в Венгрии после 25 лет демократических преобразований.

Участвующие в выставке художники затрагивают самые разные темы: от экологической политики и здравоохранения до свободы СМИ и культурной идентичности. Некоторые плакаты восхваляют достижения, другие содержат острую критику политических решений и общественных установок. Разнообразие точек зрения гарантирует, что посетителям будет о чем задуматься.

3-е место: "Шоу голосования" Марка Артофера показывает серьезный кризис в венгерской системе здравоохранения Euronews/KR

В этом году оргкомитет получил более тысячи работ. Победителей определяло жюри, состоявшее из 18 профессиональных судей.

Название правящей в Венгрии партии Фидес перекрывает флаг движения ЛГБТК+ Euronews/KR

На плакате-победителе конкурса изображен гей-парад, однако среди участников изображена свита премьер-министра Венгрии и некоторые политические деятели. Как и в серии детских книжек, по основе которых была создана эта работа, задается вопрос "Где Виктор?"

Поиск политиков на плакате-победителе - Бычий парк, сентябрь 2025 года Euronews/KR

"Большое достоинство плаката, если вы не просто проходите мимо и проводите напротив него хотя бы две секунды. Конечно, хорошо, когда шутка одноразовая, но также неплохо остановиться, постоять, подумать. Этот плакат идеально подходит для этого", - объяснила член жюри и пресс-секретарь Budapest Pride Йойо Майерчик.

"У плаката-победителя этого года люди могут пообщаться вместе, повеселиться, гадая, кто найдет Виктора Орбана или, скажем, Владимира Путина или Яноша Лазара", - добавляет она.

"Теперь вы хотите есть, тогда вы будете...." - рекламный щит в Парке быков Euronews/KR

На плакатах отражены как местные, так и глобальные истории, выражаются личные впечатления по поводу достижений страны за последние четверь века.

"Настоящее Управление по защите суверенитета" Euronews/KR

В этом году выставка снова будет работать в течение целого месяца, до 12 октября.

"Пешком до Бальсира....." - рекламный щит в парке Бикаш Euronews/KR

В ближайшее время в 12-м округе венгерской столицы пройдет выставка Best of ARC, на которой будут представлены лучшие социальные плакаты за последние четверть века.