Убийство Чарли Кирка: что известно об арестованном Тейлоре Робинсоне?

Стали появляться подробности о Тейлоре Робинсоне, подозреваемом в смертельном убийстве активиста-консерватора Чарли Кирка.

Он старший из трех сыновей, судя по всему, у него нет судимостей, а его аккаунты в социальных сетях состоят из семейных фотографий.

Как же Тейлор Робинсон превратился из молодого, образованного человека в подозреваемого в "политическом убийстве", как его описали власти?

Президент Дональд Трамп пожимает руку модератору Чарли Кирку во время мероприятия в комплексе Белого дома в Вашингтоне, четверг, 22 марта 2018 года AP/Manuel Balce Ceneta

Семья, образование и политические взгляды

22-летний Тейлор Робинсон вырос в штате Юта, неподалеку от Университета Юта-Вэлли, где Чарли Кирк получил пулю в шею на глазах у сотен студентов и сторонников.

Отличник учебы и сын гордых родителей, Тейлор Робинсон получил стипендию для обучения в Университете штата Юта после окончания средней школы Пайн-Вью в Сент-Джордже в 2021 году. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном его матерью, где он читает письмо о своем приеме. Робинсон бросил учебу после первого семестра, что подтвердили в университете.

Если говорить о его избирательном списке, то Робинсон зарегистрирован как неаффилированный избиратель и не голосовал на президентских выборах 2020 и 2024 годов.

Однако один из членов семьи сообщил следователям, что в последние годы он "стал более политически активным", как заявил в пятницу губернатор штата Юта Спенсер Кокс. Член семьи также рассказал властям, что во время недавнего семейного ужина он заговорил о том, что станет роковым событием для Кирка в Юте.

"Они говорили о том, почему он им не нравится, и о его взглядах", - сказал Кокс. "Член семьи также заявил, что Кирк полон ненависти и распространяет ее", - сказал Кокс.

Свидетельства и улики

На гильзах винтовки, оставленной возле кампуса, где был застрелен Кирк, были выгравированы различные фразы, в том числе "Эй, фашист, лови!", а также "О белла чао, белла чао, чао, чао, чао" - слова из известной итальянской антифашистской песни. Некоторые надписи были заимствованы из интернет-мемов: "Если ты читаешь это, ты гей LMAO".

Перед его арестом один из членов семьи связался с другом семьи, который позвонил властям и сообщил, что Робинсон "признался или намекнул" о своей причастности. Он был взят под стражу через 33 часа после убийства, в 10 вечера по местному времени в четверг.

Венди Лукас, студентка университета Юта-Вэлли, стоит на коленях у мемориала, установленного в память о Чарли Кирке в университете Юта-Вэлли в Ореме, штат Юта, в пятницу, 12 сентября 2025 года. AP Photo/Lindsey Wasson

Следователи также поговорили с соседом Робинсона по комнате, который показал им групповой чат с сообщениями "о необходимости забрать винтовку с места падения, оставить винтовку в кустах", гравировать пули, "оставить винтовку завернутой в полотенце" и "упомянуть о прицеле и уникальности винтовки", сообщает губернатор Юты.

Discord, приложение для группового чата, о котором идет речь, отрицает, что эти сообщения были размещены на его платформе, и утверждает, что они были частью последующего чата между соседом по комнате Робинсона и его другом, которые обсуждали записку, оставленную подозреваемым в другом месте.

По словам следователей, на видеозаписях с камер наблюдения видно, что подозреваемый прибыл в кампус в среду утром на автомобиле Dodge Challenger. Он был одет в простую бордовую футболку, светлые шорты, черную кепку с белым логотипом и светлые ботинки. По словам Кокса, когда его встретили следователи, подозреваемый был одет в одежду, "соответствующую" той, что была видна на видео.

Вскоре после объявления о его аресте в социальных сетях стали появляться фотографии и видео с профилей его семьи. Профиль его матери был завален сообщениями с угрозами, после чего она деактивировала свой аккаунт.

Тейлор Робинсон сейчас находится под стражей в тюрьме округа Юта.