Рим обещает сделать Тибр пригодным для купания

Мэр итальянской столицы Роберто Гуальтьери сообщил во время визита в Японию о планах сделать реку Тибр пригодной для купания в ближайшие годы, назвав задачу "абсолютно достижимой". По его словам, в Риме создана рабочая группа, которая на первом этапе займется подготовкой технико-экономического обоснования, расчетом стоимости и поиском инвесторов.

Гуальтьериу убежден, что затраты на проект в Риме окажутся меньше суммы (речь идет почти о 1,5 миллиардах евро), которую Париж потратил на очистку Сены. Он считает, что Тибр - менее грязная река.

Она оставалась пригодной для купания до 1960-х годов, потом итальянские власти начали вводить ограничения из-за роста загрязненности. Сегодня купаться в Тибре запрещено под страхом большого штрафа. Несмотря на это в Риме жива традиция новогоднего заплыва после прыжка дайвера с одного из римских мостов.

В Риме не скрывают, что вдохновлены примером Парижа. Летом прошлого года к Олимпийским играм реку Сену очистили. И хотя местные власти говорили об "исключительном качестве воды", многие спортсмены в водных дисциплинах принимали лекарства от кишечной палочки. Сообщалось и о переносе ряда состязаний из-за опасного уровня загрязнения.