Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Рим обещает сделать Тибр пригодным для купания

Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
By Giorgia Orlandi
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Мэр Рима пообещал, что в Тибре можно будет купаться уже через пять лет. Очистные работы, по его словам, обойдутся дешевле, чем в Париже, где для купания открыли Сену.

Мэр итальянской столицы Роберто Гуальтьери сообщил во время визита в Японию о планах сделать реку Тибр пригодной для купания в ближайшие годы, назвав задачу "абсолютно достижимой". По его словам, в Риме создана рабочая группа, которая на первом этапе займется подготовкой технико-экономического обоснования, расчетом стоимости и поиском инвесторов.

Гуальтьериу убежден, что затраты на проект в Риме окажутся меньше суммы (речь идет почти о 1,5 миллиардах евро), которую Париж потратил на очистку Сены. Он считает, что Тибр - менее грязная река.

Она оставалась пригодной для купания до 1960-х годов, потом итальянские власти начали вводить ограничения из-за роста загрязненности. Сегодня купаться в Тибре запрещено под страхом большого штрафа. Несмотря на это в Риме жива традиция новогоднего заплыва после прыжка дайвера с одного из римских мостов.

В Риме не скрывают, что вдохновлены примером Парижа. Летом прошлого года к Олимпийским играм реку Сену очистили. И хотя местные власти говорили об "исключительном качестве воды", многие спортсмены в водных дисциплинах принимали лекарства от кишечной палочки. Сообщалось и о переносе ряда состязаний из-за опасного уровня загрязнения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

