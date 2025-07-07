Видео. Парижане и гости столицы совершили первый за 100 лет заплыв в Сене

Пересекающая Париж река Сена - впервые за столетие - стала доступна для купания. Власти французской столицы сдержали данное во время Олимпиады-2024 обещание: парижане смогли искупаться в очищенной Сене на трёх пляжах.

Житель Парижа Тома Лефрансуа заявил, что "в восторге" и "чувствует себя так, словно ему 12 лет". Люсиль Вудворд, спортивный тренер, считает, что "шикарно, знаете ли, плавать рядом с островом Сен-Луи". "Я горжусь Парижем, потому что он действительно упорно борется за то, чтобы дать горожанам, которые здесь живут, немного больше пространства, немного больше природы, он идёт впереди всех".

Чтобы Сена стала местом для купания понадобились 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) инвестиций. Пляжи расположены рядом с собором Парижской Богоматери, Эйфелевой башней и в восточной части Парижа.

Купание в Сене запрещено с 1923 года, за некоторыми исключениями, из-за загрязнения окружающей среды и рисков, связанных с речным судоходством. Купание вне выделенных пляжей запрещено по соображениям безопасности. Сена была одной из главных достопримечательностей Олимпийских игр в Париже в 2024 году, как место проведения грандиозной церемонии открытия, так и соревнований по триатлону и марафонскому плаванию. Тем не менее осадки каждый раз повышают уровень бактерий в воде, из-за чего некоторые соревнования были отложены.

В преддверии Игр власти открыли новые дезинфекционные отделения и создали огромный резервуар для хранения, предназначенный для предотвращения попадания как можно большего количества загрязненных бактериями сточных вод непосредственно в Сену во время дождя. Плавучие дома, которые ранее сбрасывали сточные воды непосредственно в реку, обязали подключиться к муниципальным канализационным системам. В некоторых домах, расположенных выше по течению от Парижа, сточные воды также были подключены к очистным сооружениям, а не к системе дождевой воды, поступающей непосредственно в реку.

Эти места будут открыты до августа, бесплатно, с возрастными ограничениями и правилами безопасности.