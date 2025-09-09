Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Один из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным

Заседание суда в Бразилии
Заседание суда в Бразилии Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и A¨¨P
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Если пятеро судей вынесут обвинительный приговор, который ожидается в пятницу, Болсонару может грозить тюремный срок в несколько десятков лет.

Коллегия Верховного суда Бразилии приступила к голосованию по вопросу о том, планировал ли бывший президент Жаир Болсонару свергнуть демократию и незаконно удержаться у власти после своего поражения на выборах 2022 года.

Судья Александре де Мораес, который курирует это дело, заявил, что ультраправый политик, правивший Бразилией с 2019 по 2022 год, был лидером заговора с целью государственного переворота, и проголосовал за его осуждение.

Де Мораес выступал около пяти часов, перечисляя ряд "исполнительных действий", которые, по его словам, составляли попытку государственного переворота, в том числе высказывание необоснованных сомнений в отношении избирательной системы страны, разработка указа о приостановлении результатов выборов, которые Болсонару проиграл, и беспорядки 8 января, которые, по словам Де Мораеса, были направлены на то, чтобы заставить военных взять власть в свои руки.

Судебные заседания запланированы на каждый день до пятницы.

Болсонару не присутствовал в суде, а его адвокаты отказались говорить с прессой во вторник. В зале суда и в близлежащих холлах присутствовали сотрудники судебной полиции с боевым оружием, что свидетельствует о высокой значимости этого дела.

Если пятеро судей вынесут обвинительный приговор, который ожидается в пятницу, Болсонару может грозить тюремный срок в несколько десятков лет.

Бывший президент отвергает все обвинения.

Болсонару назвал себя жертвой "охоты на ведьм", используя то же выражение, что и президент США Дональд Трамп, который ранее напрямую связал введение пошлина на бразильские товары с судебной ситуацией своего союзника и, как ожидается, будет внимательно следить за исходом судебного процесса.

В воскресенье десятки тысяч сторонников вышли на улицы с акциями протеста.

Болсонару предъявлено пять обвинений: попытка организации государственного переворота, участие в вооруженной преступной организации, попытка насильственного упразднения демократического правопорядка и два обвинения, связанные с уничтожением государственной собственности.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний срок за попытку госпереворота

Жаира Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота

Президент Бразилии обещает ответные пошлины, если США введут 50-процентный сбор