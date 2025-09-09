Один из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии признал экс-президента Болсонару виновным

Коллегия Верховного суда Бразилии приступила к голосованию по вопросу о том, планировал ли бывший президент Жаир Болсонару свергнуть демократию и незаконно удержаться у власти после своего поражения на выборах 2022 года.

Судья Александре де Мораес, который курирует это дело, заявил, что ультраправый политик, правивший Бразилией с 2019 по 2022 год, был лидером заговора с целью государственного переворота, и проголосовал за его осуждение.

Де Мораес выступал около пяти часов, перечисляя ряд "исполнительных действий", которые, по его словам, составляли попытку государственного переворота, в том числе высказывание необоснованных сомнений в отношении избирательной системы страны, разработка указа о приостановлении результатов выборов, которые Болсонару проиграл, и беспорядки 8 января, которые, по словам Де Мораеса, были направлены на то, чтобы заставить военных взять власть в свои руки.

Судебные заседания запланированы на каждый день до пятницы.

Болсонару не присутствовал в суде, а его адвокаты отказались говорить с прессой во вторник. В зале суда и в близлежащих холлах присутствовали сотрудники судебной полиции с боевым оружием, что свидетельствует о высокой значимости этого дела.

Если пятеро судей вынесут обвинительный приговор, который ожидается в пятницу, Болсонару может грозить тюремный срок в несколько десятков лет.

Бывший президент отвергает все обвинения.

Болсонару назвал себя жертвой "охоты на ведьм", используя то же выражение, что и президент США Дональд Трамп, который ранее напрямую связал введение пошлина на бразильские товары с судебной ситуацией своего союзника и, как ожидается, будет внимательно следить за исходом судебного процесса.

В воскресенье десятки тысяч сторонников вышли на улицы с акциями протеста.

Болсонару предъявлено пять обвинений: попытка организации государственного переворота, участие в вооруженной преступной организации, попытка насильственного упразднения демократического правопорядка и два обвинения, связанные с уничтожением государственной собственности.