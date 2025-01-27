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В Швеции ищут, кто разорвал подводный кабель

Болгарское судно отрицает умышленность действий.
Болгарское судно отрицает умышленность действий. Авторское право (Johan Nilsson/TT News Agency via AP)
Авторское право (Johan Nilsson/TT News Agency via AP)
By Euronews
Опубликовано
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Шведские власти задержали болгарское судно в поисках виновников разрыва кабеля связи, идущего по дну Балтийского моря из Латвии.

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Страны ЕС и НАТО активизируют сотрудничество на Балтике после того, как там зафиксирован очередной разрыв подводного кабеля. Речь идет о кабеле Латвия-Швеция; шведские власти уже задержали болгарское судно "Вежен", проверяя его на причастность к инциденту, который не считают случайным.

Анналена Баербок, министр иностранных дел Германии, также убеждена: "Это не может быть совпадением!" По ее словам, в Балтийском море "глушат сигналы GPS и шпионят с помощью дронов за важнейшими объектами инфраструктуры".

В последование месяцы на Балтике были повреждены два телекоммуникационных и энергетических кабеля.

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Глава болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgar, владеющей задержанными сухогрузом, рассказал, что якорь его судна упал на дно и действительно мог повредить инфраструктуру связи, но не умышленно.

По данным сайта MarineTraffic, болгарское судно "Вежен" вместе с несколькими другими находилось в районе, где произошел инцидент - между побережьем Латвии и Готландом. Несколькими днями ранее оно, как утверждается, вышло из российского порта Усть-Луга, направляясь в Латинскую Америку с удобрениями на борту.

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