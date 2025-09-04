Флорида первой в стране отменит все обязательные детские прививки

РЕКЛАМА

В среду Флорида объявила, что будет работать над отказом от всех обязательных прививок, что сделает ее первым штатом, который отменит давний краеугольный камень политики общественного здравоохранения США.

Главный хирург штата Джозеф Ладапо, объявивший о решении, сообщил на пресс-конференции, что принуждение к вакцинации является "аморальным" вторжением в права людей и способность родителей принимать решения за своих детей.

"Все. Все до единого", — сказал Ладапо на пресс-конференции, после чего раздались аплодисменты. "Каждое из этих требований ошибочно и пропитано презрением и рабством", — добавил он.

В настоящее время во Флориде действуют строгие требования к вакцинации — включая прививки от кори, ветряной оспы, гепатита B, полиомиелита и других болезней — для учащихся государственных школ и детских садов.

Ладапо сказал, что департамент сможет отменить некоторые из своих правил по отдельным требованиям. Другие потребуют поправок через законодательное собрание Флориды.

Главный хирург Флориды Джозеф Ладапо выступает на публичном мероприятии в Майами, 6 мая 2025 года AP Photo

Управляемая республиканцами Флорида также объявила о создании комиссии "Флорида сделает Америку снова здоровой" ("Florida Make America Healthy Again"), которая будет интегрировать усилия администрации Трампа "Сделаем Америку снова здоровой" ("Make America Healthy Again") на уровне штата.

Доктор Роберт Мэлоун, недавно назначенный в независимый консультативный совет по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний, написал в X, что Ладапо — "взвешенный учёный, который горит желанием изменить систему к лучшему".

И Мэлоун, и министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший критически относятся к вакцинам, особенно во время пандемии COVID-19, тогда они выступали против ограничений и распространяли дезинформацию о вакцинации и общественном здравоохранении.

"Эффект домино"

Заявление Ладапо вызвало возмущение среди американских медицинских организаций, которые подчеркнули важность вакцинации, особенно для детей.

"Мы обеспокоены тем, что сегодняшнее заявление губернатора Десантиса подвергнет детей в государственных школах Флориды большему риску заболеть и вызовет эффект домино в их сообществе", — сказала президент Американской академии педиатрии Сьюзан Крессли.

Американская медицинская ассоциация выпустила заявление, в котором говорится, что план Флориды по отмене требований к вакцинации "подорвёт многолетний прогресс в области общественного здравоохранения".

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2024 год, вакцины спасли по меньшей мере 154 миллиона жизней по всему миру за последние 50 лет, в основном младенцев и детей.

Ладапо не дал конкретных сроков воплощения предложения в жизнь, но сказал, что департамент будет работать с законодателями и губернатором Флориды Роном Десантисом над реализацией изменений.

"Я люблю наших законодателей. Им придётся принимать решения... Людям придётся выбирать сторону. И я говорю вам прямо сейчас, что моральная сторона очень проста", — сказал он.