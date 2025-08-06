Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Минздрав США отзывает финансирование в 500 миллионов на разработку мРНК-вакцин

Глава Министерства здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший выступает во время выступления президента Трампа на мероприятии, посвященном его предложению по расширению доступа американцев к их медицинским картам, 30 июля 2025 г.
Глава Министерства здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший выступает во время выступления президента Трампа на мероприятии, посвященном его предложению по расширению доступа американцев к их медицинским картам, 30 июля 2025 г. Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший говорит, что администрация сосредоточилась на создании универсальной вакцины, заменив технологии мРНК и преодолев их ограничения

Министерство здравоохранения и социальных служб США отменит контракты и прекратит финансирование находящихся в стадии разработки некоторых вакцин для борьбы с респираторными вирусами, такими как грипп и COVID-19.

Во вторник Роберт Ф. Кеннеди-младший в своем заявлении сообщил, что почти два десятка проектов общей стоимостью около 500 миллионов долларов (432 миллиона евро) по разработке вакцин с использованием технологии рибонуклеиновых кислот (мРНК) будут остановлены.

Объявленное Кеннеди прекращение проектов и их финансирования - последнее в серии решений по ограничению вакцинации. Давний критик вакцин отозвал рекомендации по уколам против COVID-19, уволил комиссию, которая даёт рекомендации по вакцинам, и отказался одобрить вакцину на фоне ухудшающейся вспышки кори.

Министр здравоохранения США обрушился с критикой на мРНК-вакцины в видеоролике, размещённом на его страницах в социальных сетях, объясняя причину решения об отмене проектов, возглавляемых американскими фармацевтическими гигантами, включая Pfizer и Moderna.

"На смену проблемным программам, связанным с мРНК, мы отдаём приоритет разработке более безопасных и широких вакцинных стратегий, таких как цельновирусные вакцины и новые платформы, которые не разрушаются при мутации вирусов", - сказал Кеннеди.

Эксперты по инфекционным заболеваниям утверждают, что технология мРНК, используемая в современных вакцинах, безопасна. Они считают, что её разработка во время первой администрации Трампа в 2016 году позволила замедлить пандемию коронавируса в 2020 году. Они предупреждают, что будущие пандемии будет трудно сдержать без мРНК.

"Не думаю, что за 50 лет работы в здравоохранении я видел более опасное решение", - сказал Майк Остерхольм, эксперт по инфекционным заболеваниям и подготовке к пандемии из Университета Миннесоты.

Протестующие возле здания Консорциума по охране здоровья коренных народов Аляски, где в это время находится министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Протестующие возле здания Консорциума по охране здоровья коренных народов Аляски, где в это время находится министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший Mark Thiessen/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Он отметил, что технология мРНК обладает потенциальными преимуществами быстрого производства, что крайне важно в случае новой пандемии, требующей создания новой вакцины.

Пол Оффит, эксперт по вакцинам из Детской больницы Филадельфии, раскритиковал подход Кеннеди-младшего, назвав его недальновидным.

"Это, безусловно, спасло миллионы жизней", - сказал Оффит о существующих мРНК-вакцинах.

Старые вакцины традиционно требуют выращивания кусочков вирусов, часто в куриных яйцах или гигантских чанах с клетками, а затем очистки этого материала.

При мРНК-вакцинах вначале создается фрагмент генетического кода, содержащий инструкции по созданию белков. Ученые выбирают нужный белок, вводят его в организм, и организм производит ровно столько, чтобы вызвать иммунную защиту, то есть вырабатывает собственную дозу вакцины.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает участие в пресс-конференции во вторник, 5 августа 2025 года, в Анкоридже, Аляска.
Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает участие в пресс-конференции во вторник, 5 августа 2025 года, в Анкоридже, Аляска. Mark Thiessen/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

МРНК используются не только для вакцин против инфекционных заболеваний: исследователи и биологи по всему миру экспериментируют с их потенциалом для лечения рака.

В заявлении, сделанном во вторник, Министерство здравоохранения США заявило, что "другие виды использования технологии мРНК в рамках департамента не затрагиваются этим заявлением".

Отказ от проектов по использованию мРНК свидетельствует о "смене приоритетов в разработке вакцин", говорится в заявлении департамента здравоохранения, добавляющего, что он начнет "инвестировать в более эффективные решения".

Выступая через несколько часов после заявления в Анкоридже (Аляска), глава Минздрава США подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по созданию альтернативы мРНК, добавив, что целью министерства и администрации является создание "универсальной вакцины", имитирующей "естественный иммунитет".

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

