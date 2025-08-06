Минздрав США отзывает финансирование в 500 миллионов на разработку мРНК-вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США отменит контракты и прекратит финансирование находящихся в стадии разработки некоторых вакцин для борьбы с респираторными вирусами, такими как грипп и COVID-19.

Во вторник Роберт Ф. Кеннеди-младший в своем заявлении сообщил, что почти два десятка проектов общей стоимостью около 500 миллионов долларов (432 миллиона евро) по разработке вакцин с использованием технологии рибонуклеиновых кислот (мРНК) будут остановлены.

Объявленное Кеннеди прекращение проектов и их финансирования - последнее в серии решений по ограничению вакцинации. Давний критик вакцин отозвал рекомендации по уколам против COVID-19, уволил комиссию, которая даёт рекомендации по вакцинам, и отказался одобрить вакцину на фоне ухудшающейся вспышки кори.

Министр здравоохранения США обрушился с критикой на мРНК-вакцины в видеоролике, размещённом на его страницах в социальных сетях, объясняя причину решения об отмене проектов, возглавляемых американскими фармацевтическими гигантами, включая Pfizer и Moderna.

"На смену проблемным программам, связанным с мРНК, мы отдаём приоритет разработке более безопасных и широких вакцинных стратегий, таких как цельновирусные вакцины и новые платформы, которые не разрушаются при мутации вирусов", - сказал Кеннеди.

Эксперты по инфекционным заболеваниям утверждают, что технология мРНК, используемая в современных вакцинах, безопасна. Они считают, что её разработка во время первой администрации Трампа в 2016 году позволила замедлить пандемию коронавируса в 2020 году. Они предупреждают, что будущие пандемии будет трудно сдержать без мРНК.

"Не думаю, что за 50 лет работы в здравоохранении я видел более опасное решение", - сказал Майк Остерхольм, эксперт по инфекционным заболеваниям и подготовке к пандемии из Университета Миннесоты.

Протестующие возле здания Консорциума по охране здоровья коренных народов Аляски, где в это время находится министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший

Он отметил, что технология мРНК обладает потенциальными преимуществами быстрого производства, что крайне важно в случае новой пандемии, требующей создания новой вакцины.

Пол Оффит, эксперт по вакцинам из Детской больницы Филадельфии, раскритиковал подход Кеннеди-младшего, назвав его недальновидным.

"Это, безусловно, спасло миллионы жизней", - сказал Оффит о существующих мРНК-вакцинах.

Старые вакцины традиционно требуют выращивания кусочков вирусов, часто в куриных яйцах или гигантских чанах с клетками, а затем очистки этого материала.

При мРНК-вакцинах вначале создается фрагмент генетического кода, содержащий инструкции по созданию белков. Ученые выбирают нужный белок, вводят его в организм, и организм производит ровно столько, чтобы вызвать иммунную защиту, то есть вырабатывает собственную дозу вакцины.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает участие в пресс-конференции во вторник, 5 августа 2025 года, в Анкоридже, Аляска.

МРНК используются не только для вакцин против инфекционных заболеваний: исследователи и биологи по всему миру экспериментируют с их потенциалом для лечения рака.

В заявлении, сделанном во вторник, Министерство здравоохранения США заявило, что "другие виды использования технологии мРНК в рамках департамента не затрагиваются этим заявлением".

Отказ от проектов по использованию мРНК свидетельствует о "смене приоритетов в разработке вакцин", говорится в заявлении департамента здравоохранения, добавляющего, что он начнет "инвестировать в более эффективные решения".

Выступая через несколько часов после заявления в Анкоридже (Аляска), глава Минздрава США подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по созданию альтернативы мРНК, добавив, что целью министерства и администрации является создание "универсальной вакцины", имитирующей "естественный иммунитет".