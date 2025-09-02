Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Углубленный обмен мнениями" в Пекине: Путин и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве

Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин Авторское право  AP/Sputnik
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Китай и РФ подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири -2".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине "углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"И Китай, и Россия придают большое значение суверенному равенству, международному правопорядку и многостороннему подходу. Мы должны продолжать укреплять сотрудничество в рамках многосторонних платформ", - заявил Си Цзиньпин.

В тексте заявления не упоминается война России против Украины.

Согласно официальной информации, "стороны подписали более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ".

По словам Си Цзиньпина, "обе стороны должны вести сотрудничество с помощью крупных проектов и содействовать углублению интеграции интересов".

В Москве заявили, что одним из таких "крупных проектов" станет газопровод "Сила Сибири -2".

В рамках переговоров "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

Российские государственные СМИ опубликовали заявления председателя правления российского концерна "Газпром" Александра Миллера, по словам которого газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе, а договоренность рассчитана на 30 лет.

"Надо понимать, что проект строительства газопровода "Сила Сибири - 2" и строительства газопровода "Союз Восток", транзитного газопровода через Монголию и соответствующих газотранспортных мощностей в Китае, сейчас это будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире", - заявил глава российского концерна.

Миллера сообщил, что "сейчас будут обсуждаться и уточнять вопросы, связанные с финансированием строительства газопровода, а также коммерческие условия поставок".

Россия и Китай договорились также об увеличении поставок газа по уже существующим маршрутам.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября для граждан РФ введут безвизовый режим:

"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России".

Китай воздержался от осуждения российской военной агрессии в Украине, Киев и союзники обвиняют Пекин в поддержке военного производства РФ и экспорте технологий двойного назначения. Евросоюз обсуждает вопрос введения вторичных санкций против стран, за счет отношений с которыми Кремль финансирует войну.

