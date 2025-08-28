РЕКЛАМА

В 1897 году французские войска обезглавили короля Тоэру и перевезли его череп во Францию в качестве военной добычи. Затем трофей был помещен в Парижский музей естественной истории вместе с сотнями других человеческих останков с острова в Индийском океане.

"Эти черепа попали в национальные коллекции в условиях, явно оскорбляющих человеческое достоинство, и в результате колониалистского насилия", - заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

Ее коллега с Мадагаскара Воламиранти Донна Мара высоко оценила этот жест, назвав его очень значимым шагом, который станет началом новой эры сотрудничества между двумя странами. "Их отсутствие более века, то есть 128 лет, стало открытой раной в самом сердце нашего острова", - добавила она.

Объединенный научный комитет подтвердил, что эти черепа принадлежат народу сакалава, и подчеркнул, что "с высокой долей вероятности» можно утверждать, что один из них принадлежал королю Тоэре.

Эммануэль Макрон с момента своего избрания в 2017 году признал некоторые из прошлых "перегибов" Франции в Африке. Во время визита в Антананариву, столицу Мадагаскара, в апреле прошлого года он говорил о попытке "попросить прощения" за "кровавую и трагическую" французскую колонизацию. В 1960 году после более чем 60 колониальных лет Мадагаскар объявил о своей независимости.

Останки планируется вернуть на остров и захоронить в воскресенье.

Кровавый и трагический колониализм

В последние годы Франция изо всех сил пыталась покончить со своим колониальным прошлым, вернув себе некоторые пережитки завоеваний империи.

Однако прежние законы очень усложняли этот процесс, и для каждой реставрации приходилось принимать отдельный закон. Например, в 2002 году, когда ЮАР потребовала вернуть останки Саарти Баартман, женщины из африканского народа кой-коин, привезённая в Европу из Южной Африки в начале XIX века и выставлявшаяся в паноптикумах на показ публике как диковинка из-за её больших выпирающих ягодиц и ярко выраженных половых органов. Эти показы "Готтентотской Венеры" положили начало практике создания "человеческих зоопарков", в которых 200 лет назад демонстрировали людей "неевропейских" рас в их естественном виде.

Примерно треть из 30 000 экспонатов Музея человека в Париже содержат черепа и скелеты.

Чтобы ускорить этот процесс, французский парламент принял в 2023 году закон, облегчающий репатриацию человеческих останков. В том же году Франция также приняла отдельный закон о возврате украденных нацистами произведений искусства еврейским владельцам и наследникам.

Однако закон, облегчающий возвращение культурных ценностей, разграбленных в колониальную эпоху, пока не доработан. В случае принятия он облегчит возврат произведений, приобретенных в период с 1815 по 1972 год в результате кражи, грабежа, принуждения или насилия.

Новая версия законопроекта была представлена на заседании правительства в конце июля, и министр культуры Франции выразила надежду, что план будет принят "быстро".