Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

«Время выбирать между хаосом и ответственностью»

Во вторник премьер-министр Франсуа Байру защищал свое предложение по бюджету на 2026 год в летнем университете CFDT.
Во вторник премьер-министр Франсуа Байру защищал свое предложение по бюджету на 2026 год в летнем университете CFDT. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

На 8 сентября намечено голосование о доверии французскому правительству, предложившему меры очень жёсткой экономии

РЕКЛАМА

Настало время выбирать между «хаосом и ответственностью», — заявил премьер-министр Франции Франусуа Байру.

8 сентября в парламенте состоится голосование о доверии его правительству.

Глава кабинета пообещал сделать всё возможное, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Однако сторонников у него немного. Оппозиционные партии заявили, что будут голосовать «против».

Наблюдатели не исключают, что Байру ждёт судьба его предшественника, Мишеля Барнье, который проработал всего три месяца и был отправлен в отставку вотумом недоверия — тоже из-за бюджетных вопросов.

Чтобы сократить дефицит французского бюджета, который составляет 5,8% ВВП, в июле Байру объявил план жёсткой экономии. Среди прочего, он включает заморозку индексации зарплат и пенсий, сокращение рабочих мест и целых организаций в госсекторе, ограничение трат на медицинское страхование.

Эти планы вызвали гневную реакцию граждан. Согласно опросам, рейтинг премьера достигает в лучшем случае 18%, зато 2/3 опрошенных поддержали идею организовать общенациональную забастовку 10 сентября.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Во Франции принят закон для функционирования страны без бюджета

На Майотте ждут гумпомощь и президента Макрона

Франсуа Байру встречается с представителями основных политических партий Франции