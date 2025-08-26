РЕКЛАМА

Настало время выбирать между «хаосом и ответственностью», — заявил премьер-министр Франции Франусуа Байру.

8 сентября в парламенте состоится голосование о доверии его правительству.

Глава кабинета пообещал сделать всё возможное, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Однако сторонников у него немного. Оппозиционные партии заявили, что будут голосовать «против».

Наблюдатели не исключают, что Байру ждёт судьба его предшественника, Мишеля Барнье, который проработал всего три месяца и был отправлен в отставку вотумом недоверия — тоже из-за бюджетных вопросов.

Чтобы сократить дефицит французского бюджета, который составляет 5,8% ВВП, в июле Байру объявил план жёсткой экономии. Среди прочего, он включает заморозку индексации зарплат и пенсий, сокращение рабочих мест и целых организаций в госсекторе, ограничение трат на медицинское страхование.

Эти планы вызвали гневную реакцию граждан. Согласно опросам, рейтинг премьера достигает в лучшем случае 18%, зато 2/3 опрошенных поддержали идею организовать общенациональную забастовку 10 сентября.